Giá vàng hôm nay, ngày 24/2/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC trong nước bán ra 184,6 triệu đồng

Đời sống 24/02/2026 09:24

Hôm nay, ngày 24/2/2026 giá vàng tiếp tục tăng cao do nhu cầu trú ẩn gia tăng khi Mỹ công bố chính sách thuế quan mới. Trong nước, vàng SJC bán ra 184,6 triệu đồng/ lương, đắt hơn thế giới gần 22 triệu đồng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, Công ty Phú Quý mua vào vàng miếng ở 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. ACB mua vào 182 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 400.000 đồng, xuống 182,6 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra giữ nguyên ở mức 184,6 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với trước đó. Công ty SJC mua vào 181,1 triệu đồng, bán ra 184,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 181,6 triệu đồng, bán ra 184,6 triệu đồng…

Vàng trong nước ít biến động trong ngày mùng 8 Tết Nguyên đán bất chấp giá thế giới giảm mạnh nên đang đắt hơn gần 21 - 22 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 24/2/2026: Thế giới tăng mạnh, SJC trong nước bán ra 184,6 triệu đồng - Ảnh 1
Vàng SJC bán ra 184,6 triệu đồng/ lương, đắt hơn thế giới gần 22 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 24/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.229 USD/ounce, tăng mạnh 109 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua 5.120 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao hàng tháng 4 cũng tăng 139 USD lên 5.220 USD/ounce. Đà tăng này đưa giá vàng chạm mức cao nhất trong ba tuần qua.

Yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn, giúp giá vàng hôm nay tăng mạnh là chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã tuyên bố tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% thông qua một bài viết đăng trên mạng xã hội. Động thái này nhằm bảo vệ chương trình nghị sự thương mại sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, vốn tuyên bố việc sử dụng luật khẩn cấp để áp thuế là bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố cho thấy đơn đặt hàng giảm 0,7%, trái với dự báo tăng 0,2%. Kết quả này hỗ trợ lập luận của phe ôn hòa trong chính sách tiền tệ, thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu sau thông tin này, góp phần hỗ trợ giá vàng đi lên.

Rủi ro địa chính trị cũng góp phần quan trọng cho đà tăng của giá vàng hôm nay. Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân tại Geneva vào ngày 26/2.

Giới phân tích nhận định rằng sự kết hợp giữa bất ổn thương mại, dữ liệu kinh tế yếu và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

