Bức tường phát ra tiếng động, người dân bỏ chạy khi phát hiện trăn khổng lồ rơi ra

Đoạn clip cho thấy một phần cơ thể của loài bò sát này lộ ra trên tấm gỗ vào ngày 11/11. Ngày sau đó, đội cứu hộ đã được gọi đến khi chủ cửa hàng phát hiện ra con trăn dài 4 mét đang tạo ra những rung động kỳ lạ phía sau một tấm gỗ tại cửa hàng đá cẩm thạch ở Nonthaburi, Thái Lan.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

