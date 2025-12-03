Đàn khỉ gần 100 con lao xuống núi trong sự hoảng loạn, khiến những du khách có mặt phải kinh hãi

Khoảnh khắc gây sốc và hiếm thấy đã được ghi lại tại Công viên Qianlingshan ở Trung Quốc, vào ngày 24/11 (giờ địa phương), khi một 'đội quân' khoảng 100 con khỉ bất ngờ nổi điên và tràn xuống núi trước sự kinh ngạc của những du khách có mặt tại đó.

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

