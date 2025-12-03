Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 03/12/2025 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông vào đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, tuổi Tỵ có cơ hội phát tài, đặc biệt là với những người làm việc tự do. Con giáp này chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ làm thêm trong suốt thời gian qua. Tiền bạc rủng rỉnh nên bản mệnh không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này là người thông minh, nhạy bén và cũng rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, tật xấu của tuổi Tỵ là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo như vậy, hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, vạn sự như ý. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ, đôi lứa yêu nhau có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân. Người độc thân hãy năng ra ngoài kia tìm kiếm cơ hội để nên duyên đôi lứa.  

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày hôm nay những chú Khỉ còn may mắn được Thiên Ấn ghé thăm, những trở ngại trong công việc trước đó chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tháo gỡ, bản mệnh không còn phải lo phiền nữa. 

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể được hưởng một mức lương thưởng kha khá trong ngày hôm nay. Bạn giữ được những mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn quay lại hợp tác, mua hàng của bạn.

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bạn cần tiếp tục cố gắng nếu muốn nhanh chóng trông thấy thành quả. Các công việc bạn phụ trách vẫn tiến triển tuần tự và có dấu hiệu phát triển khá tích cực vào thời điểm này. Chắc hẳn cấp trên của bạn cũng nhận thấy điều đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài trao vận may, trúng số độc đắc, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị vào đúng 20h hôm nay, ngày 2/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/12/2025, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', hỷ sự liên miên, chạm trúng mỏ vàng, tiền bạc nhân mười, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/12/2025, vận trình như 'cá chép hóa rồng', chuẩn bị bao tải đựng tiền, tài lộc đến tận cổng nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/12/2025, vận trình như 'cá chép hóa rồng', chuẩn bị bao tải đựng tiền, tài lộc đến tận cổng nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp mặt trời soi chiếu, tràn trề Tài Lộc, hút hết may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp mặt trời soi chiếu, tràn trề Tài Lộc, hút hết may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Đúng hôm nay, thứ Tư 3/12/2025, Thần Tài yêu thương hết mực, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, tài khoản tíu tít nhảy số, vận khí hưng thịnh tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?

Tại sao chị em lại cảm thấy mệt mỏi sau mỗi lần ân ái?

Phụ nữ yêu 3 giờ 31 phút trước
7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

7 lý do vì sao trẻ sơ sinh khóc mãi không nín

Chăm sóc con 3 giờ 32 phút trước
Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Đời sống 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 3/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Vì sao tài khoản có số dư dưới 500.000 đồng/tháng bị thu phí quản lý từ 1/12?

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

Cháy quán cà phê ở TP.HCM, khách hoảng loạn tháo chạy thoát thân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Số trời định sẵn, 3 con giáp có vận mệnh rực cháy trong 15 ngày tới, tình tiền đều viên mãn, sự nghiệp bay cao, xây nhà lầu mua xe xịn

Số trời định sẵn, 3 con giáp có vận mệnh rực cháy trong 15 ngày tới, tình tiền đều viên mãn, sự nghiệp bay cao, xây nhà lầu mua xe xịn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/12/2025, vận trình như 'cá chép hóa rồng', chuẩn bị bao tải đựng tiền, tài lộc đến tận cổng nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 3/12/2025, vận trình như 'cá chép hóa rồng', chuẩn bị bao tải đựng tiền, tài lộc đến tận cổng nhà

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp mặt trời soi chiếu, tràn trề Tài Lộc, hút hết may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp mặt trời soi chiếu, tràn trề Tài Lộc, hút hết may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp bước lên đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/12/2025, 3 con giáp Cát Tinh soi sáng rực rỡ, Tài Lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, sự nghiệp thăng hoa