Đúng 20h hôm nay, ngày 2/12/2025, Hỏa sinh Thổ cho thấy tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nhờ bản tính nhiệt tình, cởi mở của mình, con giáp này được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống.

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/12/2025, Chính Ấn trợ mệnh, con giáp tuổi Tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Bạn dễ dàng bộc lộ được tài năng của bản thân và sớm ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi, hãy tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước nhé.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trong ngày Thổ khắc Thủy như hôm nay. Bất đồng quan điểm dâng cao, tranh cãi gay gắt khiến đôi bên chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm nữa.

Con giáp tuổi Tý

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/12/2025, cục diện Tam Hợp dự báo người tuổi Tý có thể thoải mái vui vẻ trong hôm nay khi vận trình ngày mới rất hanh thông, khởi sắc. Tương lai tươi sáng đang chờ đón con giáp này ở phía trước.

Lại có cả Chính Quan hỗ trợ, tuy hiện tại chưa thực sự thành công quá vang dội nhưng sự khởi đầu của bản mệnh như vậy là rất tốt đẹp, hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển hơn. Những gì tuổi này đạt được không phải ở sự may mắn hay nhờ vào ai đó mà là do bản mệnh có niềm tin và cố gắng hết mình.

