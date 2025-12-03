Chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đồng Nai đang chạy trên đường ở TP.HCM thì dừng xe lại. Sau đó, một nam nhân viên nhà xe bước xuống, lấy gậy sắt dọa đánh người đi đường.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 3/12, mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 1 phút ghi lại cảnh chiếc xe khách mang biển số tỉnh Đồng Nai đang chạy trên đường thì dừng lại trong làn xe máy.

Người đàn ông mang đồng phục của nhà xe bước xuống, lấy cây gậy sắt dài khoảng 1m dọa đánh người đi xe máy chạy phía sau.

Lúc này, một nhân viên nhà xe nhanh chóng tiến lại gần để can ngăn. Sau đó, giữa các nhân viên nhà xe và người đi xe máy xảy ra cãi vã trước khi hai bên rời đi.

Phụ xe khách cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ việc xảy ra vào chiều 2-12 trên đường ĐT747, phường Bình Cơ, TP.HCM (phường Bình Cơ, tỉnh Bình Dương cũ).

Theo một nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, xe khách trong quá trình di chuyển đã liên tục bóp còi, ép xe máy khiến người dân bức xúc. Một người đàn ông đi xe máy đã đuổi theo, cầm dây thắt lưng quật vào phía sau xe khách. Sau đó tài xế xe khách cho xe dừng lại và xảy ra vụ việc trên.

Sáng 3-12, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh và mời các bên liên quan lên làm việc.

