Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Trong ảnh, cặp đôi sở hữu ngoại hình nổi bật, trẻ trung, là biểu tượng nhan sắc trong nhóm diễn viên cùng thời. Đặc biệt, Angelababy nhận nhiều lời khen từ công chúng với gương mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc nét.

Mới đây, những bức ảnh của Trần Vỹ Đình và Angelababy thời mới gia nhập giới giải trí bất ngờ được chia sẻ lại. Từ khóa "nhan sắc thời xưa của Trần Vỹ Đình, Angelababy" thậm chí còn đạt top 1 tìm kiếm trên Weibo.

Theo truyền thông Trung Quốc, những thước phim trên được lưu lại vào thời điểm Trần Vỹ Đình và Angelababy hẹn hò. Lúc này, hai ngôi sao thường xuyên mặc trang phục "ton sur ton" và có hành động thân thiết.

Angelababy và Trần Vỹ Đình quen biết nhau năm 2005 khi mới bước chân vào giới giải trí. Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi cùng tham gia một chương trình giải trí. Dù cả hai phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng vẫn công khai xuất hiện cùng nhau.

Trần Vỹ Đình và bạn gái cũ từng có hình xăm đôi và không ngại thể hình tình cảm trước công chúng. Thiếu gia Hong Kong (Trung Quốc) còn lên tiếng bênh vực Angelababy trước truyền thông.

Sau khi nàng “tiểu hoa 85” phát triển sự nghiệp ở đại lục, mối quan hệ của cặp đôi dần xa cách và tan vỡ. Dù vậy, Trần Vỹ Đình và Angelababy vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, không nói xấu hoặc gây ảnh hưởng cho đối phương. Đặc biệt, khi Angelababy kết hôn cùng Huỳnh Hiểu Minh, Trần Vỹ Đình còn gửi lời chúc mừng.

Hiện tại, nam diễn viên sinh năm 1985 hẹn hò siêu mẫu Victoria's Secret - Hà Tuệ. Cánh săn ảnh nhiều lần bắt gặp hai người đi cùng nhau, du lịch nước ngoài. Nhiều nguồn tin cho biết, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đã về ra mắt gia đình, tính đến chuyện kết hôn.