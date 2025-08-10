Dương Dương chấn thương nặng, phải phẫu thuật sau khi quay phim Phàm nhân tu tiên

Sau khi đóng máy, Dương Dương buộc phải tiến hành phẫu thuật để xử lý tổn thương ở chân và khớp hông. Các bác sĩ khuyến cáo anh cần dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi chức năng trong thời gian dài, hạn chế vận động mạnh để tránh tái phát.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc cho biết, quá trình ghi hình bộ phim "Phàm nhân tu tiên" kéo dài nhiều tháng với cường độ làm việc cao, yêu cầu Dương Dương thực hiện nhiều cảnh hành động, võ thuật và treo dây trên không liên tục. Điều này đã dẫn tới những chấn thương nghiêm trọng ở chân và khớp hông.

Thời gian nằm dưỡng thương của nam diễn viên kéo dài hơn dự kiến, khiến nhiều kế hoạch công việc của anh phải tạm hoãn hoặc điều chỉnh.

Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bởi Dương Dương vốn nổi tiếng với hình ảnh khỏe khoắn, chuyên nghiệp và luôn tự mình đảm nhận hầu hết các cảnh quay nguy hiểm. Việc anh gặp chấn thương nghiêm trọng cho thấy, áp lực lớn mà các diễn viên phim hành động phải đối mặt, nhất là trong những dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao và tiến độ gấp rút.

Dù vậy, Dương Dương vẫn giữ tinh thần lạc quan. Sau khi phẫu thuật, nam tài tử kiên trì thực hiện vật lý trị liệu hàng ngày, đồng thời duy trì chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp để sớm hồi phục.

Dự án "Phàm nhân tu tiên" đang phát sóng và đây là điểm nhấn mới trong sự nghiệp của Dương Dương, đánh dấu bước thử sức ở thể loại tiên hiệp vốn đòi hỏi cả diễn xuất lẫn thể lực. Với sự nỗ lực không ngừng, người hâm mộ thấy được sự tiến bộ của anh qua vai diễn lần này.

Trong bối cảnh thành tích tổng thể của Phàm nhân tu tiên truyện chưa đạt kỳ vọng, Dương Dương lại là điểm sáng đáng chú ý. Diễn xuất của Dương Dương trong vai Hàn Lập nhận được sự đón nhận tích cực từ những fan cứng của vũ trụ Phàm nhân tu tiên.

Nhiều người hâm mộ nguyên tác cho rằng Dương Dương đã thể hiện thành công một Hàn Lập 'bước ra từ tiểu thuyết'. Sự nghiêm túc, cẩn trọng và có phần 'tâm cơ' của nhân vật được anh lột tả khá chân thực.

Vai diễn Hàn Lập cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất của anh, đặc biệt là khi so sánh với những vai diễn trước đây. Thêm vào đó, ngoại hình điển trai của nam thần sinh năm 1991 là một điểm cộng để giữ chân khán giả. Hình tượng Hàn Lập điển trai đã giúp Dương Dương không còn bị đóng khung ở các vai diễn hiện đại, mở rộng các hướng thể loại phim của anh trong thời gian tới.