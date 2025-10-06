Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 4/10 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi (trú xã Yên Mô) bị tổn thương mắt do pháo hoa bắn trúng.

Tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết, giác mạc do tia lửa pháo hoa.

Người nhà bệnh nhi cho biết, sau khi ăn tối, cháu bé đứng chơi xem pháo hoa vui Tết Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa, pháo đã bắn trực tiếp vào mắt cháu bé gây tổn thương.

Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc. Tình trạng mắt đã dần bình phục trở lại.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho hay, đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.

Các bác sĩ đã cứu chữa kịp thời cho cháu bé không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chị V.H.A. (26 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị vừa tham gia tiệc cuối năm với đồng nghiệp tại công ty. Sau 4 phát đầu bắn lên cao, hộp pháo văng khỏi vị trí cũ, bắn vào bàn tiệc nhiều người tháo chạy, một số người bị tia lửa bắn sượt qua mặt, tay chân, hoặc bắn thủng quần áo. Chị A. không tránh kịp nên bị nặng nhất, tia lửa phụt thẳng vào mu bàn chân kéo dài lên giữa ống chân trái.

Chị đến khám tại chuyên khoa Da liễu-Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh trong tình trạng chân trái sưng phù, rộp nước, rỉ dịch vàng… không đi lại được, phải hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn.

Sau vài phút, dàn pháo tắt hoàn toàn. Phát hiện chân bị bỏng, nóng rát, có vệt bột màu trắng ngà trên da, chị A. vội rửa với nước sạch, chườm đá lạnh. Chị tự mua thuốc bôi nhưng qua 5 ngày vết thương không đỡ.

Bác sĩ chuyên khoa I Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu-Thẩm mỹ Da, cho biết, chị A. bị bỏng độ hai, bội nhiễm (có tình trạng nhiễm trùng kèm theo). Người bệnh được điều trị với thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc thoa; đồng thời, bác sĩ hướng dẫn chị cách vệ sinh và thay băng vết thương mỗi ngày.

Theo bác sĩ Vân, ngày đầu tiên bị bỏng, vết thương của người bệnh không quá nghiêm trọng nhưng dần diễn tiến nặng là do các hóa chất có trong pháo hoa (phốt pho, lưu huỳnh, kali clorat…).

Hóa chất không được loại bỏ hoàn toàn hoặc rửa sạch kịp thời sẽ thấm sâu hoặc lan rộng ra các vùng mô xung quanh, gây tổn thương cấu trúc và chức năng của da, mô dưới da. Phản ứng dị ứng hoặc kích ứng đối với hóa chất cũng gây ra hiện tượng viêm dẫn đến đỏ, ngứa, sưng, đau kéo dài. Ngoài ra, vết bỏng bị nhiễm khuẩn thêm do chưa được điều trị và chăm sóc đúng cách.

Bác sĩ Vân cho hay, nếu chị A. đến bệnh viện trễ hơn hoặc tiếp tục điều trị không đúng cách, vết thương có thể ngày càng nặng hơn, nhiễm trùng lan rộng. Dù lành thương vẫn dễ bị các di chứng sẹo xấu, như sẹo lồi, sẹo co kéo gây đau hoặc ảnh hưởng đến việc đi lại. Nguy hiểm hơn, một số trường hợp nặng, vết thương bị hoại tử, phải cắt lọc phần hoại tử hoặc đoạn chi, nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Sau một tuần điều trị, vết thương của chị A. đã lành dần, chị không còn đau nhức, đi lại bình thường. Tuy nhiên có nguy cơ bị sẹo nhỏ ở hai điểm tổn thương sâu nhất và tăng sắc tố (vết thâm) sau viêm ở các vùng khác.