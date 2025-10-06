Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Đời sống 06/10/2025 17:06

Ngày 6/10, Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa cứu chữa cho một cháu bé không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt khi xem đốt pháo vui Tết Trung thu.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 4/10 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi (trú xã Yên Mô) bị tổn thương mắt do pháo hoa bắn trúng.

 

Người nhà bệnh nhi cho biết, sau khi ăn tối, cháu bé đứng chơi xem pháo hoa vui Tết Trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa, pháo đã bắn trực tiếp vào mắt cháu bé gây tổn thương.

Tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết, giác mạc do tia lửa pháo hoa.

Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc. Tình trạng mắt đã dần bình phục trở lại.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình cho hay, đây là tai nạn không hiếm gặp mỗi dịp lễ tết, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên.

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu - Ảnh 1
Các bác sĩ đã cứu chữa kịp thời cho cháu bé không may bị pháo hoa bắn trúng vào mắt - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, chị V.H.A. (26 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị vừa tham gia tiệc cuối năm với đồng nghiệp tại công ty. Sau 4 phát đầu bắn lên cao, hộp pháo văng khỏi vị trí cũ, bắn vào bàn tiệc nhiều người tháo chạy, một số người bị tia lửa bắn sượt qua mặt, tay chân, hoặc bắn thủng quần áo. Chị A. không tránh kịp nên bị nặng nhất, tia lửa phụt thẳng vào mu bàn chân kéo dài lên giữa ống chân trái.

Chị đến khám tại chuyên khoa Da liễu-Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh trong tình trạng chân trái sưng phù, rộp nước, rỉ dịch vàng… không đi lại được, phải hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn.

Sau vài phút, dàn pháo tắt hoàn toàn. Phát hiện chân bị bỏng, nóng rát, có vệt bột màu trắng ngà trên da, chị A. vội rửa với nước sạch, chườm đá lạnh. Chị tự mua thuốc bôi nhưng qua 5 ngày vết thương không đỡ.

Bác sĩ chuyên khoa I Quách Thị Bích Vân, chuyên khoa Da liễu-Thẩm mỹ Da, cho biết, chị A. bị bỏng độ hai, bội nhiễm (có tình trạng nhiễm trùng kèm theo). Người bệnh được điều trị với thuốc kháng sinh, kháng viêm và thuốc thoa; đồng thời, bác sĩ hướng dẫn chị cách vệ sinh và thay băng vết thương mỗi ngày.

Theo bác sĩ Vân, ngày đầu tiên bị bỏng, vết thương của người bệnh không quá nghiêm trọng nhưng dần diễn tiến nặng là do các hóa chất có trong pháo hoa (phốt pho, lưu huỳnh, kali clorat…).

Hóa chất không được loại bỏ hoàn toàn hoặc rửa sạch kịp thời sẽ thấm sâu hoặc lan rộng ra các vùng mô xung quanh, gây tổn thương cấu trúc và chức năng của da, mô dưới da. Phản ứng dị ứng hoặc kích ứng đối với hóa chất cũng gây ra hiện tượng viêm dẫn đến đỏ, ngứa, sưng, đau kéo dài. Ngoài ra, vết bỏng bị nhiễm khuẩn thêm do chưa được điều trị và chăm sóc đúng cách.

Bác sĩ Vân cho hay, nếu chị A. đến bệnh viện trễ hơn hoặc tiếp tục điều trị không đúng cách, vết thương có thể ngày càng nặng hơn, nhiễm trùng lan rộng. Dù lành thương vẫn dễ bị các di chứng sẹo xấu, như sẹo lồi, sẹo co kéo gây đau hoặc ảnh hưởng đến việc đi lại. Nguy hiểm hơn, một số trường hợp nặng, vết thương bị hoại tử, phải cắt lọc phần hoại tử hoặc đoạn chi, nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Sau một tuần điều trị, vết thương của chị A. đã lành dần, chị không còn đau nhức, đi lại bình thường. Tuy nhiên có nguy cơ bị sẹo nhỏ ở hai điểm tổn thương sâu nhất và tăng sắc tố (vết thâm) sau viêm ở các vùng khác.

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người, cướp tài sản" xảy ra ngày 2/10 tại xã Đak Nhau, làm 3 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   pháo hoa bắn trúng mắt pháp hoa tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình