Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người, cướp tài sản" xảy ra ngày 2/10 tại xã Đak Nhau, làm 3 người tử vong.

Buổi họp báo bắt đầu lúc 16h30 tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên). Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Hiện trường các nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Chiều 5/10, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước cũ). Tùng được cho là nghi phạm dùng súng bắn tử vong 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đăk Nhau.

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu. Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế

