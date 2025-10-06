Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt

Đời sống 06/10/2025 16:42

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người, cướp tài sản" xảy ra ngày 2/10 tại xã Đak Nhau, làm 3 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người, cướp tài sản" xảy ra ngày 2/10 tại xã Đak Nhau, làm 3 người tử vong. 

Buổi họp báo bắt đầu lúc 16h30 tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai (phường Trấn Biên). Chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt - Ảnh 1
Hiện trường các nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Chiều 5/10, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước cũ). Tùng được cho là nghi phạm dùng súng bắn tử vong 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đăk Nhau. 

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

 

Nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai không kịp trở tay khi bị bắt - Ảnh 2
Hiện trường các nạn nhân bị sát hại - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu. Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Chiều 6/10, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại 3 người tin moi giết người

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Kẻ sát hại 3 người ở Đồng Nai lên kế hoạch kỹ lưỡng, dùng súng phá hỏng camera trước khi gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Cháy lớn ở chợ xã U Minh Thượng, thiêu rụi 7 căn nhà

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Bé trai 2 tuổi bị pháo hoa bắn trúng mắt khi xem Trung thu

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình

Nóng: Công an Hà Nội điều tra dự án tiền ảo của Shark Bình