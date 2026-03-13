An Giang: 63 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem dịp lễ 8/3

Đời sống 13/03/2026 09:39

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh kem. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều sử dụng sản phẩm từ một cơ sở bánh ngọt trên địa bàn phường Rạch Giá.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 12/3, ông Ngô Quốc Khải, Phó phòng Văn hóa Xã hội phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tập thể khi ăn bánh kem của một cơ sở ở phường Rạch Giá.

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63 người ở An Giang nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thống kê sơ bộ, hiện có 63 người nghi bị ngộ độc với những triệu chứng như ói, đau bụng, tiêu chảy. Ngay khi có tin báo, UBND phường Rạch Giá đã chỉ đạo Phòng Văn hóa xã hội phường, Đội điều tra ngộ độc phối hợp với Trung tâm y tế Rạch Giá để tiến hành kiểm tra, rà soát và xác minh điều tra theo quy trình.

Theo thông tin VNExpress, theo báo cáo của Phòng Văn hóa Xã hội phường Rạch Giá, 63 người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh kem hôm 6/3. Bánh được nhiều doanh nghiệp mua tại tiệm trên đường 3 tháng 2 để tổ chức tiệc nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

An Giang: 63 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem dịp lễ 8/3 - Ảnh 2
Bánh kem nghi gây ngộ độc cho nhiều người ăn. Ảnh: VNExpress.

Đến sáng nay, còn 5 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm kiểm nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết quả xét nghiệm.

Theo ông Ngô Quốc Khải, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với bệnh viện để thu thập mẫu xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân cụ thể gây ra vụ ngộ độc. Kết quả cụ thể thì đang đợi bệnh viện thông tin.

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Sáng 7/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 18 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc khí clo.

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