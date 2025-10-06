'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng

Sao quốc tế 06/10/2025 12:30

Nhất Tiếu Tùy Ca do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính đang có kết quả khá ổn, từ điểm nhiệt cho tới phản ứng của khán giả đều chứng tỏ phim xem ổn, đủ hấp dẫn để chờ đợi các tập sau.

Ngày 2/10, nền tảng iQIYI tung ra "át chủ bài" Nhất tiếu tùy ca do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính. Đây là phim cổ trang nữ chủ thứ 3 trong năm, sau Cẩm nguyệt như ca và Cùng tấn Trường An với nhân vật trung tâm là một nữ tướng quân. Chỉ với 4 tập đầu tiên, phim liền vươn thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng thịnh hành, trở thành ngựa ô mới nhất của năm 2025 đến từ iQIYI, vượt mặt nhiều đối thủ mạnh cùng thời điểm.

Nhất tiếu tùy ca chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sí Dực Thiên Vũ, thuộc thể loại cổ trang kết hợp với yếu tố ly kỳ, kịch tính nhưng lại tạo được sự mới mẻ nhờ cách xây dựng nhân vật "song cường", tức cả nam lẫn nữ chính đều là những người có trí lực và lý tưởng.

 

 

'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng - Ảnh 1

Về mặt hình ảnh, phim đầu tư chỉn chu từ phục trang, bối cảnh đến kỹ xảo. Cảnh chiến đấu không bị lạm dụng slow-motion mà sử dụng góc quay mạnh mẽ, chân thực.  Đặc biệt, phân đoạn Phó Nhất Tiếu chiến đấu trong rừng lúc mở đầu phim được đánh giá là một trong những màn võ thuật nữ đẹp mắt nhất trên màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây.

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một điểm cộng lớn. Trần Triết Viễn thể hiện xuất sắc hình ảnh một đại hoàng tử lạnh lùng, tàn nhẫn, khác xa hình tượng "nam thần ngọt ngào" Đoàn Gia Hứa trong Vụng trộm không thể giấu năm nào.

Trong khi đó, Lý Thấm không chỉ mang đến một Phó Nhất Tiếu oai hùng mà còn truyền tải được sự tổn thương, day dứt và phức tạp trong nội tâm nhân vật. Những cảnh cô múa kiếm khi say rượu hay đối đầu với nam chính đều vừa đẹp mắt vừa giàu cảm xúc.

'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng - Ảnh 2'Nhất tiếu tùy ca' do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính lập kỷ lục, mở màn ấn tượng - Ảnh 3

Tuy Lý Thấm và Trần Triết Viễn không phải là hai cái tên trong hàng ngũ những diễn viên bảo chứng cho số liệu của các bộ phim, nhưng thành tích những ngày đầu công chiếu của Nhất Tiếu Tùy Ca lại vô cùng khả quan. Bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác của hai diễn viên và người hâm mộ cũng chờ mong câu chuyện đầy kịch tính của nữ tướng quân nước Cẩm Tú Phó Nhất Tiếu (Lý Thấm thủ vai) cùng đại hoàng tử nước Túc Sa Phượng Tùy Ca (Trần Triết Viễn thủ vai).

Hành trình hoạt động của Lý Thấm là một ví dụ điển hình cho những nữ diễn viên có tài nhưng mãi không bật lên nổi.

