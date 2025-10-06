Cố ngăn chiếc bè bị cuốn trôi, người đàn ông vô tình chạm vào dây điện cao thế, điện giật tử vong và rơi xuống sông

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 1/10, tại làng Ban Dong, huyện Pichai, tỉnh Uttaradit, Thái Lan. Người đàn vô tình chạm phải đường dây điện cao thế đang treo lơ lửng. Những người chứng kiến vô cùng sợ hãi khi thấy tia lửa bắn ra, sau đó người đàn ông ngã xuống dòng nước chảy xiết rồi biến mất.

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

