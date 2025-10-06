Xe điện bốc cháy sau va chạm xe ô tô rồi đâm vào cột điện, tài xế tử vong khi bị mắc kẹt bên trong

Cảnh sát cho biết tài xế chiếc Tesla, chưa được công bố danh tính cho đến chiều 3/10, đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong chiếc xe đang bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra dọc theo Phố Northeast 163 ở khu phố Eastern Shores.

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

