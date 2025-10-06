Trực thăng lao từ trên trời xuống và đâm vào một chiếc ô tô sau khi mất kiểm soát khiến người hướng dẫn bay tử vong tại chỗ

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy chiếc trực thăng Robinson R22 rơi xuống đất trước khi hạ cánh khẩn cấp trên một con đường ở Úc. Học viên phi công và người hướng dẫn của anh đang thực hiện màn bay tầm thấp thì máy bay đâm vào một cột điện khiến 1 người tử vong.

