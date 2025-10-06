Liên tiếp 4 ngày (11, 12, 13 và 14/10), 3 con giáp thoải mái làm giàu, vượng khí tràn trề, mua thêm két sắt mà đựng tiền, xài hoài còn mãi

Liên tiếp 4 ngày (11, 12, 13 và 14/10), người tuổi Thân được đón nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào ngày hôm nay. Người độc thân có thể vô tình gặp được người phù hợp nếu tham gia vào các hoạt động tập thể hoặc các buổi tiệc xã giao. Người có đôi có cặp rất trân trọng những gì mà mình đang có. Hai người trò chuyện với nhau mỗi ngày nên ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thân có cách nhìn nhận vấn đề rất mới mẻ. Bạn có thể đưa ra những sáng kiến giúp tập thể khắc phục khó khăn và tiến về phía trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người làm kinh tế mở rộng các mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình.

Liên tiếp 4 ngày (11, 12, 13 và 14/10), Tam Hợp là dấu hiệu tốt chứng tỏ công việc của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, nếu đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế không chính xác thì bạn sẽ đưa ra những kế hoạch quá xa rời hiện thực, thậm chí là ảo tưởng đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Rất may mắn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đó sẽ là người chỉ ra con đường tương lai thích hợp cho bạn. Hãy tích cực nắm bắt cơ hội, đi theo con đường phù hợp nhất với mình.

Con giáp tuổi Tý

Liên tiếp 4 ngày (11, 12, 13 và 14/10), người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên công việc khá thuận lợi, bạn có khả năng cao ký kết hợp đồng đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công hôm nay bạn có được là nhờ vào thói quen xây dựng kế hoạch cụ thể. Nhờ đó bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet



Công việc ổn định, lại thêm Chính Tài nhập cục sẽ đảm bảo nguồn thu nhập dồi dào và ổn định cho con giáp này. Bản mệnh mong muốn được có cho mình nguồn tài chính tốt nên có thể sẽ tính tới chuyện khởi nghiệp kinh doanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!