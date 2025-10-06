5 lưu ý quan trọng để ăn cua đồng đúng cách và an toàn

Cua đồng được xem là món ăn dân dã và rất được yêu thích. Loài cua này không chỉ được chế biến thành nhiều món ăn ngon đa dạng mà còn chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe của người dùng. Nhưng khi ăn cần lưu ý 5 điều dưới đây.

Cua đồng hay còn gọi là điền giải, có tên khoa học là Somanniathelphusa Sinensis, thuộc nhóm cua nước ngọt. Ở nước ta, cua đồng sống ở các con kênh và rạch hay trong hang, hốc ở bờ ruộng.




Để nhận biết cua đồng, bạn dựa vào những đặc điểm sau: Mai cua đồng có màu vàng đậm, gọng màu vàng cháy nhưng phần thân thì có màu nâu vàng, có một càng to và một càng nhỏ. Thịt cua đồng vừa có vị ngọt tươi nhưng vừa có vị hơi mặn, hơi tanh.

Ở các vùng quê, cua đồng là món ăn dân dã nhưng bổ dưỡng. Nổi tiếng là món canh cua đồng, một món canh giải nhiệt, có tác dụng kích thích ăn uống nhưng rất dễ tiêu hóa, dùng trong những ngày hè oi nóng là thích hợp.

5 Lưu ý cần nhớ khi thưởng thức cua đồng

Cua đồng là món ăn dân dã được yêu thích. Tuy nhiên, do môi trường sống đặc thù và tính chất của thịt cua, việc chế biến và tiêu thụ cua đồng cần tuân thủ nghiêm ngặt 5 lưu ý dưới đây để tránh các rủi ro về sức khỏe.




Tuyệt đối không ăn cua đồng chết hoặc đã để lâu

Cua đồng là loài sống dưới nước, thức ăn chủ yếu là các chất hữu cơ. Khi cua chết, các vi khuẩn có hại trong đường ruột của cua sẽ sinh sôi nhanh chóng và chuyển hóa Protein thành Histamine. Histamine là chất độc có thể gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, và tiêu chảy.

Lưu ý: Chỉ nên chọn mua và chế biến cua đồng còn sống, khỏe mạnh và nấu ăn ngay sau khi sơ chế.

Phải nấu chín kỹ hoàn toàn (Nấu sôi tối thiểu 30 phút)

Cua đồng sống trong bùn đất, là vật chủ trung gian chứa ký sinh trùng, đặc biệt là sán lá phổi (Paragonimus). Sán lá phổi có thể xâm nhập vào phổi và các cơ quan khác của con người nếu ăn cua chưa chín kỹ.




Lưu ý: Cua đồng, dù là riêu cua hay canh cua, phải được nấu chín kỹ hoàn toàn, đun sôi ở nhiệt độ cao (trên 100 độ C) trong thời gian tối thiểu 30 phút để tiêu diệt hết ký sinh trùng và mầm bệnh.

Cẩn trọng với các đối tượng có cơ địa dễ dị ứng

Cua đồng là một loại hải sản (động vật giáp xác), chứa Protein dễ gây dị ứng.

Nguy cơ: Những người có cơ địa dễ bị dị ứng hoặc tiền sử dị ứng hải sản cần cẩn trọng. Các triệu chứng dị ứng có thể bao gồm ngứa, nổi mề đay, sưng môi, hoặc nặng hơn là khó thở.

Lưu ý: Nếu lần đầu ăn cua đồng hoặc có cơ địa nhạy cảm, nên thử một lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể.




Phụ nữ mang thai và người bị cảm lạnh nên hạn chế

Phụ nữ mang thai: Cần hạn chế ăn cua đồng trong 3 tháng đầu thai kỳ, vì một số chất trong cua có thể gây kích thích co bóp tử cung. Hơn nữa, nếu cua không đảm bảo an toàn vệ sinh có thể gây ngộ độc, ảnh hưởng đến thai nhi.

Người bị cảm lạnh, tiêu chảy: Theo Đông y, cua đồng có tính hàn (lạnh). Ăn cua khi đang bị cảm lạnh, đau bụng, tiêu chảy hoặc mắc bệnh dạ dày có thể khiến tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Hạn chế ăn quá nhiều để tránh rối loạn tiêu hóa

Mặc dù cua đồng bổ dưỡng, nhưng chất đạm (protein) và các chất khó tiêu hóa trong thịt cua có thể gây áp lực lên hệ tiêu hóa nếu ăn quá nhiều trong một bữa.




Lưu ý: Người lớn chỉ nên ăn một lượng vừa phải, kết hợp với các loại rau củ khác. Trẻ em và người già có hệ tiêu hóa yếu càng cần ăn ít hơn để tránh đầy bụng, khó tiêu.

Việc tuân thủ 5 lưu ý trên sẽ giúp bạn và gia đình thưởng thức món cua đồng thơm ngon, truyền thống một cách an toàn và bổ dưỡng nhất.

Mẹo chọn mua cua đồng tươi ngon chắc thịt, nhiều gạch lại không tanh





