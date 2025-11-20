Củ sâm đất có lợi cho sức khỏe nhưng 3 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Củ sâm đất là loại cây có thân mềm, vỏ nhẵn và được biết đến là bắt nguồn từ vùng Tân Cương của Trung Quốc. Ở nước ta, củ sâm thường được trồng ở các vùng miền núi, nơi có khí hậu nhiệt đới. Ngoài cái tên củ sâm hay củ sâm đất, chúng còn được gọi là khoai sâm, yacon, Hoàng Sin Cô và địa tàng thiên. Bên trong ruột củ sâm có màu trắng trong hoặc vàng nhạt và có mùi thơm rất giống với nhân sâm.

Củ sâm có vị ngọt thanh, mát và nhiều nước. Trong củ sâm có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như: sắt, protein, pectin, canxi, đạm, saponin, polysaccharides, fructooligosaccharides, axit béo, vitamin A, C và nhiều khoáng chất khác. Đây đều là những chất dinh dưỡng có lợi, tốt cho sức khỏe và cần thiết cho cơ thể.

Những công dụng của củ sâm đất đối với sức khỏe gồm:

Hỗ trợ điều trị ung thư đại tràng

Khi chúng ta dùng kháng sinh để diệt vi khuẩn bệnh lý thì đồng thời cũng diệt luôn các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, dẫn đến dễ làm rối loạn tiêu hóa. Củ sâm đất chứa nhiều chất fructooligosaccharide (FOS). Dưỡng chất này giúp điều chỉnh các vi khuẩn trong đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Chất FOS làm giảm hàm lượng glucose trong gan, giúp cơ thể không hấp thụ đường đơn, tăng khả năng hoạt động của insulin trong cơ thể, từ đó hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Thành phần prebiotic trong củ sâm đất giúp kích thích hệ vi sinh trong cơ thể phát triển, tăng khả năng hấp thụ tối đa các vitamin và khoáng chất cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra thành phần này còn làm giảm các chứng bệnh về hệ tiêu hóa như: Đầy hơi, viêm loét dạ dày, táo bón...

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chiết xuất của củ sâm đất có các thành phần giúp giảm chứng hạ đường huyết, giảm lượng natri trong máu, chống oxy hóa trong cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về tim mạch.

Đối tượng không nên ăn sâm đất

Người sử dụng quá nhiều sâm đất: Nếu chúng ta hấp thu quá nhiều sâm đất trong thời gian dài thì sẽ khiến cơ thể bị ngộ độc, dễ buồn nôn và đổ mồ hôi trộm. Khi có những biểu hiện trên, hãy ngừng sử dụng tức thì trước khi tình trạng của bệnh trở nên xấu hơn.

Người thường xuyên bị đầy bụng, căng tức bụng hoặc tiêu chảy: Vì củ sâm đất có tác dụng nhuận tràng, nên chúng sẽ phản lại tác dụng với những các đối tượng trên và sẽ khiến cho bệnh tiêu chảy càng nặng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai: Khi các bà mẹ mang thai ăn củ sâm đất vẫn nhận được một số lợi ích nhất định như điều hòa huyết áp giải nhiệt cơ thể hay nhanh lành vết thương. Nhưng khi vào tam cá nguyệt đầu tiên thì các mẹ bầu không nên ăn loại thực phẩm này vì chúng không tốt, dễ gây động thai.