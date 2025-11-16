Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Cà chua cũng là loại trái cây có hàm lượng nước cao nhất (có tới 94% là nước). Cà chua có thể được dùng tươi, đóng hộp hoặc trong các sản phẩm nước sốt… giúp dễ dàng kết hợp vào thực đơn hàng tuần.

Một quả cà chua sống cỡ trung bình chứa hơn một gam chất xơ, cung cấp khoảng 22 calo, cùng với các chất dinh dưỡng như vitamin A, kali, chất chống oxy hóa lycopene…

Bột cà chua có nhiều chất dinh dưỡng đậm đặc hơn so với dạng sống hoặc đóng hộp, nhưng nếu bạn chọn các sản phẩm cà chua đã qua chế biến, hãy tìm mua loại không thêm đường, muối và dầu khi có thể.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Giúp làm giảm lượng cholesterol và giữ cho lượng đường trong máu ở mức ổn định. Một báo cáo cho thấy rằng các chất chống oxy hóa trong cà chua đặc biệt tốt cho việc ngăn ngừa tổn thương các động mạch ở tim, dẫn đến sự hình thành mảng bám ở động mạch tim.

Tốt cho thị lực

Cà chua là nguồn giàu vitamin A, vitamin C, lycopene, đồng và lutein. Các chất dinh dưỡng này đều có lợi cho sức khỏe mắt. Những chất này có khả năng bảo vệ mắt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mắt như thoái hóa võng mạc.

Phòng ngừa nguy cơ ung thư

Các nghiên cứu cho thấy rằng cà chua đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa các loại bệnh ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và ung thư dạ dày. Trong cà chua chứa lycopene, có khả năng chống oxy hóa và chống viêm, giúp ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, các thành phần carotenoid có khả năng bảo vệ khỏi sự phát triển của ung thư vú ở phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn cà chua tăng cường hệ miễn dịch

Cà chua chứa một loạt các chất chống oxy hóa quan trọng như beta-carotene, vitamin E và vitamin C. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, giúp duy trì sức khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Điều hoà huyết áp

Ăn cà chua giúp cải thiện huyết áp do chúng có chứa chất lycopene và kali. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng, việc tiêu thụ kali giúp làm giảm căng thẳng trong thành mạch máu, góp phần vào việc duy trì huyết áp ổn định.

Lưu ý khi ăn cà chua

Sau khi hiểu được cà chua có tác dụng gì, có thể bạn rất hào hứng để bổ sung loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày. Sau đây là một số lưu ý mà bạn nên lưu ý để tối ưu lợi ích dinh dưỡng của quả cà chua:

Rửa sạch trước khi ăn. Cà chua cần được rửa sạch trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn, sâu bệnh và chất bảo quản.

Nên ăn cà chua tươi. Cà chua tươi là nguồn dinh dưỡng tốt vì giữ trọn vẹn được các vitamin và các chất oxi hóa so với khi nấu chín với nhiệt. Vì vậy, bạn nên ăn cà chua tươi để tận dụng tối đa các lợi ích dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy chế biến cà chua lành mạnh. Bạn nên hạn chế các món cà chua với quá nhiều dầu mỡ hoặc đường. Thay vào đó, bạn có thể chế biến cà chua một cách lành mạnh: sốt cà chua tươi, salad, nước ép,…

Không ăn quá nhiều cà chua. Mặc dù cà chua rất tốt cho sức khỏe, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Đặc biệt là khi bạn đang dùng thuốc kháng sinh hoặc có vấn đề về dạ dày. Việc ăn quá nhiều cà chua có thể gây khó tiêu hóa và tăng nguy cơ bị viêm dạ dày.

Cẩn thận khi ăn cà chua xanh. Cà chua xanh có chứa solanine, một chất độc có thể gây ngộ độc nếu ăn quá nhiều. Do đó, không nên ăn cà chua xanh.