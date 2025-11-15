Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Vụ cháy bùng lên tại căn hộ tầng 12 chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông) khiến nhiều cư dân hốt hoảng di tản.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, gần 15 giờ ngày 15-11, người dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12 nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 12 chung cư. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ban quản lý chung cư lập tức phát loa yêu cầu cư dân di chuyển theo thang bộ xuống tầng trệt, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng mạnh, khói đen lan ra hành lang và phụt ra từ cửa sổ căn hộ. Nhân viên ban quản lý đi từng tầng hướng dẫn người dân sơ tán. Một số cư dân dưới sân chung cư dùng vòi nước kéo lên để hỗ trợ khống chế đám cháy.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin VietNamNet, theo các nhân chứng, nhân viên ban quản lý chung cư lập tức di chuyển đến từng tầng để thông báo, yêu cầu cư dân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, họ cũng cố gắng tiếp cận căn hộ bị cháy. Một số cư dân nhiệt tình hỗ trợ, kéo vòi nước từ dưới sân lên để khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai xe thang và tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hàng trăm cư dân sơ tán xuống mặt đất. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Vụ cháy xảy ra tại căn hộ vắng chủ của block A. Dream Home Palace gồm bốn block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ, mật độ dân cư lớn nên công tác sơ tán được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

