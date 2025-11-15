Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Đời sống 15/11/2025 17:56

Vụ cháy bùng lên tại căn hộ tầng 12 chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông) khiến nhiều cư dân hốt hoảng di tản.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, gần 15 giờ ngày 15-11, người dân sống tại chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12 nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa.

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản - Ảnh 1
Đám cháy bùng lên từ căn hộ ở tầng 12 chung cư. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ban quản lý chung cư lập tức phát loa yêu cầu cư dân di chuyển theo thang bộ xuống tầng trệt, đồng thời trình báo lực lượng chức năng.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng mạnh, khói đen lan ra hành lang và phụt ra từ cửa sổ căn hộ. Nhân viên ban quản lý đi từng tầng hướng dẫn người dân sơ tán. Một số cư dân dưới sân chung cư dùng vòi nước kéo lên để hỗ trợ khống chế đám cháy.

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản - Ảnh 2
Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin VietNamNet, theo các nhân chứng, nhân viên ban quản lý chung cư lập tức di chuyển đến từng tầng để thông báo, yêu cầu cư dân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, họ cũng cố gắng tiếp cận căn hộ bị cháy. Một số cư dân nhiệt tình hỗ trợ, kéo vòi nước từ dưới sân lên để khống chế đám cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai xe thang và tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản - Ảnh 3
Hàng trăm cư dân sơ tán xuống mặt đất. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Vụ cháy xảy ra tại căn hộ vắng chủ của block A. Dream Home Palace gồm bốn block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ, mật độ dân cư lớn nên công tác sơ tán được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. 

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

Cháy lớn tại nhà trọ 4 tầng gần chợ Đầm Nha Trang, thiêu rụi nhiều tài sản,1 người bị bỏng nặng

Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà bốn tầng gần chợ Đầm Nha Trang, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thiêu rụi nhiều tài sản và khiến một nạn nhân bị bỏng nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Đời sống 40 phút trước
Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đời sống 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh giúp con người sống đến 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh giúp con người sống đến 150 tuổi

Tin y tế 5 giờ 42 phút trước
Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Sao quốc tế 5 giờ 52 phút trước
Từ ngày 15 đến ngày 25/11/2025, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp Phát Tài rực rỡ tiền xếp đầy cả két, Phúc dày mệnh lớn, giàu có tột cùng

Từ ngày 15 đến ngày 25/11/2025, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp Phát Tài rực rỡ tiền xếp đầy cả két, Phúc dày mệnh lớn, giàu có tột cùng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 16/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 16/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do trong vụ xe gắn máy va chạm xe tải tại Mũi Né

Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do trong vụ xe gắn máy va chạm xe tải tại Mũi Né

Lời khai của nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong ở xã Vĩnh Lộc: Do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản

Lời khai của nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong ở xã Vĩnh Lộc: Do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản

Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy

Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy