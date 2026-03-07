Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Đời sống 07/03/2026 15:24

Từ 15h hôm nay, giá xăng RON95-III lên 27.040 đồng một lít, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo thông tin báo VietNamNet, hôm nay (7/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.Theo thông tin báo VietNamNet, hôm nay (7/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 25.226 đồng/lít.

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Giá xăng tăng mạnh. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh tăng 7.202 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.239 đồng/lít.

Còn giá dầu hỏa đắt hơn 8.490 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 35.091 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, chiều ngày 5/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.920 đồng/lít, lên mức 21.440 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít. Dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít, lên 23.030 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít, lên 26.600 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.810 đồng/kg, lên 17.490 đồng/kg.

Tuy nhiên, dù giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh, mức chiết khấu tại nhiều kho vẫn ở 0 đồng, khiến một số doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khăn trong việc tạo nguồn hàng.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang tạo ra những xáo trộn sâu rộng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95, dầu diesel lên cao nhất kể từ tháng 3/2022. Trong khi đó, dầu hỏa lần đầu ghi nhận mức tăng trên 7.000 đồng một lít từ 2019.

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