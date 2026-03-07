Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Đời sống 07/03/2026 15:24

Từ 15h hôm nay, giá xăng RON95-III lên 27.040 đồng một lít, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Theo thông tin báo VietNamNet, hôm nay (7/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.Theo thông tin báo VietNamNet, hôm nay (7/3), liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 4.707 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 27.047 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 25.226 đồng/lít.

Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít - Ảnh 1
Giá xăng tăng mạnh. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Giá dầu diesel 0.05S cũng được điều chỉnh tăng 7.202 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.239 đồng/lít.

Còn giá dầu hỏa đắt hơn 8.490 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 35.091 đồng/lít.

Tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, chiều ngày 5/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.920 đồng/lít, lên mức 21.440 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít. Dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít, lên 23.030 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít, lên 26.600 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.810 đồng/kg, lên 17.490 đồng/kg.

Tuy nhiên, dù giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng mạnh, mức chiết khấu tại nhiều kho vẫn ở 0 đồng, khiến một số doanh nghiệp bán lẻ gặp khó khăn trong việc tạo nguồn hàng.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang tạo ra những xáo trộn sâu rộng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, qua đó tác động trực tiếp đến các nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu năng lượng như Việt Nam.

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Sau điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95, dầu diesel lên cao nhất kể từ tháng 3/2022. Trong khi đó, dầu hỏa lần đầu ghi nhận mức tăng trên 7.000 đồng một lít từ 2019.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng tăng tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 8 đến ngày 18/3, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền của đầy nhà, chân đeo vàng, tay đeo bạc, sống trong an nhàn

Từ ngày 8 đến ngày 18/3, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền của đầy nhà, chân đeo vàng, tay đeo bạc, sống trong an nhàn

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến đám cưới, mẹ anh vừa giật mic nói một câu, cả hôn trường lập tức im phăng phắc

Chồng cũ mướn ô tô chở cả nhà đến đám cưới, mẹ anh vừa giật mic nói một câu, cả hôn trường lập tức im phăng phắc

Tâm sự 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tôi sốc ngất khi biết lý do thật sự của quả mướp ở đầu giường hằng đêm

Tôi sốc ngất khi biết lý do thật sự của quả mướp ở đầu giường hằng đêm

Tâm sự 50 phút trước
Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Nóng: Giá xăng tăng 4.700 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Giá vàng hôm nay, ngày 7/3/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng sau một ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 7/3/2026: Bật tăng trở lại, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng sau một ngày

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu

Ô tô mất lái gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, nhiều người nhập viện cấp cứu

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng