Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, phá cửa sổ đưa bà C. và chị T. ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, bà C. đã tử vong tại bệnh viện.
Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 12/11, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ cháy cửa hàng tạp hóa khiến hai người thương vong.
Theo thông tin ban đầu, lúc 0h30 cùng ngày, cửa hàng tạp hóa của bà H.T.C. (SN 1964) trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, xã Đức Cơ bất ngờ bốc cháy.
Nhận được tin báo, UBND xã Đức Cơ đã huy động lực lượng đến hiện trường tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, cửa hàng tạp hóa chứa nhiều đồ dễ bén lửa, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Xác định trong nhà có người mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá cửa sổ đưa bà C. cùng con gái là chị H.T.T. (SN 1986) ra ngoài, chuyển đi cấp cứu.
Tuy nhiên, bà C. đã tử vong do bỏng 63% gây suy hô hấp. Chị T. bị bỏng độ III, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
Theo thông tin báo Người Lao Động, thời điểm này, trong nhà bà H.T.C có 4 người gồm: bà H.T.C, chị H.T.T (con gái bà C.) đang ngủ trong phòng phía sau, còn ông H. (chồng bà C.) và cháu trai K. (con chị H.T.T, cháu ngoại bà H.T.C) đang ngủ phòng phía ngoài.
Khi đám cháy bùng phát, ông H. và cháu K. nhanh chóng thoát được ra ngoài, không bị sao. Còn bà C. và chị T. chạy về phía nhà tắm xả nước.
Theo ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng nhận định do chập điện.