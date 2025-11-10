Trụ điện phát nổ, lửa lan theo dây điện làm cháy 4 nhà dân

Tối 9/10, trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 1 vụ cháy đường dây điện trung thế làm thiệt hại 4 nhà dân.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 9/11, tại trụ điện trung thế số 61, đường Trần Hưng Đạo, khóm An Thạnh, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ phát ra nhiều tia lửa sau tiếng nổ.

Ngọn lửa nhanh chóng lan theo đường dây truyền tải dài hàng trăm mét, làm cháy đứt nhiều đoạn dây và rơi xuống nhà dân.

Nhà dân bị dây điện cháy rớt trúng cháy lan, dẫn đến xe máy và nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng - Ảnh: Báo Nhân Dân

Nhiều người dân có nhà gần hiện trường cho biết, ngay sau tiếng nổ lớn, cột điện bốc cháy và tia lửa bắn ra xung quanh trong vài phút.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã phối hợp Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực Hồng Ngự và người dân địa phương tiến hành chữa cháy.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy, tránh cháy lan sang những ngôi nhà lân cận - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vụ cháy lan làm 1 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại 4 căn nhà; trong đó có 1 căn nhà bị hư hỏng phần kết cấu cột sắt, vách và mái tôn, 3 căn còn lại bị cháy phần vách tôn. Một số vật dụng gia đình và xe mô tô của người dân cũng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Công an phường Hồng Ngự phối hợp bảo vệ hiện trường và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Nguyên nhân, thiệt hại của vụ cháy đang được ngành chức năng thống kê, làm rõ

