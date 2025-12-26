Xe đầu kéo mất thắng gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ may mắn thoát nạn

Đời sống 26/12/2025 15:39

Xe đầu kéo chở alumin mất thắng khi đổ đèo Bảo Lộc (quốc lộ 20, Lâm Đồng) gây tai nạn liên hoàn, khiến xe máy bị cuốn vào gầm. Hai phụ nữ kịp nhảy ra, thoát chết trong gang tấc.

Theo báo Lao Động, thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào khoảng 9h10 ngày 26.12 trên đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20), đoạn qua khu vực Đài Đức Mẹ, thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng). 

Xe đầu kéo mất thắng gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ may mắn thoát nạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Thời điểm trên, xe đầu kéo chở alumin mang biển số 51H-165.87 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh. Khi đang đđèo Bảo Lộc, đến Km102 Quốc lộ 20, đoạn khúc cua Đài Đức Mẹ, xe đầu kéo bất ngờ mất thắng, va chạm với xe khách giường nằm mang biển số 51B-171.94 đang dừng trên đèo do bị hư hỏng. 

Xe đầu kéo mất thắng gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ may mắn thoát nạn - Ảnh 2
Xe khách và xe bồn bị xe đầu kéo tông hư hỏng trên đèo. Ảnh: Báo Lao Động. 

Sau cú va chạm, xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước, tông vào xe bồn chở bê tông của Công ty Khoáng sản - Vật liệu xây dựng Lâm Đồng và một xe máy do một người phụ nữ điều khiển đang lên đèo theo hướng ngược lại. 

Vụ tai nạn khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Rất may, hai người phụ nữ đi trên xe máy kịp thời nhảy ra ngoài nên không bị thương. Tai nạn cũng làm xe khách, xe bồn và xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Xe đầu kéo mất thắng gây tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 2 người phụ nữ may mắn thoát nạn - Ảnh 3
Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo báo Dân Việt, vụ tai nạn cũng khiến cho đèo Bảo Lộc bị ách tắc trong nhiều giờ. Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đạ Huoai 2 có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, hiện trường được giải tỏa một chiều, giao thông trên đèo Bảo Lộc bắt đầu lưu thông trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

