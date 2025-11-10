Rạng sáng 10/11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và ô tô 7 chỗ trên đường Âu Cơ khiến nam sinh 20 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h đêm 9/11, người dân trên đường Âu Cơ (phường Bảy Hiền) bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm mạnh.

Họ chạy ra kiểm tra thì chứng kiến hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ BKS 67H036.xx và hai xe máy.

Một số nhân chứng cho biết, ô tô 7 chỗ đang di chuyển theo hướng đường Trường Chinh đi đường Lê Đại Hành. Khi ô tô chạy qua khu vực phường Bảy Hiền đã xảy ra va chạm với xe máy do anh N. (20 tuổi) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe máy của N. mất lái, va quẹt vào xe máy khác, khiến anh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Biết hung tin, chị L, mẹ của nạn nhân vội chạy đến hiện trường. Bà nghẹn giọng cho biết N là con duy nhất trong gia đình, đang học tiếng Đức và thuê trọ cùng bạn cách hiện trường không xa.

Người mẹ ngã quỵ trên vỉa hè khi con trai duy nhất của gia đình ra đi mãi mãi sau tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, hai vợ chồng chị L làm mướn, gia cảnh khó khăn, N vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải và đỡ đần cho cha mẹ thì gặp tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích Tối 9/11, chính quyền xã Trà Tập, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết thông tin một nhóm trẻ em ở địa phương tắm suối bị nước cuốn trôi, trong đó 1 em đã tử vong, còn 1 em mất tích, đang được lực lượng chức năng xã này tìm kiếm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-sinh-tu-vong-tren-uong-i-lam-them-ve-nha-nguoi-me-khoc-ngat-ben-via-he-746094.html