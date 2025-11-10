Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Đời sống 10/11/2025 10:42

Rạng sáng 10/11, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và ô tô 7 chỗ trên đường Âu Cơ khiến nam sinh 20 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 23h đêm 9/11, người dân trên đường Âu Cơ (phường Bảy Hiền) bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm mạnh.

Họ chạy ra kiểm tra thì chứng kiến hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ BKS 67H036.xx và hai xe máy.

Một số nhân chứng cho biết, ô tô 7 chỗ đang di chuyển theo hướng đường Trường Chinh đi đường Lê Đại Hành. Khi ô tô chạy qua khu vực phường Bảy Hiền đã xảy ra va chạm với xe máy do anh N. (20 tuổi) điều khiển.

Sau cú va chạm, xe máy của N. mất lái, va quẹt vào xe máy khác, khiến anh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Bảy Hiền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Biết hung tin, chị L, mẹ của nạn nhân vội chạy đến hiện trường. Bà nghẹn giọng cho biết N là con duy nhất trong gia đình, đang học tiếng Đức và thuê trọ cùng bạn cách hiện trường không xa.

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè - Ảnh 2
Người mẹ ngã quỵ trên vỉa hè khi con trai duy nhất của gia đình ra đi mãi mãi sau tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo đó, hai vợ chồng chị L làm mướn, gia cảnh khó khăn, N vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trải và đỡ đần cho cha mẹ thì gặp tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Tối 9/11, chính quyền xã Trà Tập, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết thông tin một nhóm trẻ em ở địa phương tắm suối bị nước cuốn trôi, trong đó 1 em đã tử vong, còn 1 em mất tích, đang được lực lượng chức năng xã này tìm kiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, vạn sự cát tường trong 3 ngày đầu tuần 10, 11, 12/11 vận đào hoa nở rộ, sung sướng như vua, Tài Lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Đời sống 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 38 phút trước
Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Nam sinh tử vong trên đường đi làm thêm về nhà, người mẹ khóc ngất bên vỉa hè

Đời sống 44 phút trước
Liên tiếp từ ngày 10/11đến ngày 15/11, 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Liên tiếp từ ngày 10/11đến ngày 15/11, 3 con giáp may mắn dưới đây khổ tận cam lai, bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', sự nghiệp thăng tiến hơn người

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

Đúng 11h ngày 11/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc tăng vùn vụt, Quý Nhân dẫn đường, Phật Bà soi lối, một bước lên đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 10/11/2025

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 10/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ

Tử vi tuần mới từ 10 đến 16/11/2025, 3 con giáp may mắn tràn vào nhà, phất lên như phượng hoàng, tiền tài sinh sôi nảy nở, cuộc đời rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Thư Kỳ tiết lộ cuộc sống hôn nhân kín tiếng: 'Tôi và chồng khác biệt tính cách nhưng hiểu nhau'

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, Tài Lộc vô vàn, dễ hốt bạc đầy túi, hốt tiền đầy gương, sống trong sung sướng

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố, Tài Lộc vô vàn, dễ hốt bạc đầy túi, hốt tiền đầy gương, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trụ điện phát nổ, lửa lan theo dây điện làm cháy 4 nhà dân

Trụ điện phát nổ, lửa lan theo dây điện làm cháy 4 nhà dân

Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Va chạm xe khách khi chuyển hướng, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/11/2025: Tăng trở lại, miếng SJC vọt lên gần 150 triệu đồng/lượng

Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8