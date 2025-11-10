Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Đời sống 10/11/2025 05:15

Ngày 9/11, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh trong trường đại học, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 20h30 ngày 8/11, sinh viên của một trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới chân tòa nhà B6. Đến kiểm tra, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhận tin báo, Công an phường Đông Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, nam sinh đi vào trường, sau đó lên tầng 8 của tòa nhà B6.

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8 - Ảnh 1
Vị trí phát hiện nam sinh tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại hiện trường trên tầng 8, công an tìm thấy đôi dép, túi xách, điện thoại và giấy tờ nạn nhân để lại ở sát khu vực lan can. Danh tính nạn nhân được xác định là P.A.H. (23 tuổi, quê Gia Lai).

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do rơi từ tầng 8. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

