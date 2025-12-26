Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Tâm sự gia đình 26/12/2025 22:03

Từ ngày bố lên ở chung, Hùng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã thực hiện được ước muốn của mình. Anh muốn cho bố một cuộc sống sung túc, bù đắp những ngày tháng vất vả hy sinh vì con.

3 tháng trước, vợ chồng Hùng đón bố lên ở cùng để tiện bề chăm sóc. Anh đi làm suốt nên dặn dò vợ rất kỹ càng việc chăm lo cơm nước cho bố. Nào ngờ một ngày anh lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng này trong chính ngôi nhà của mình.

Mẹ Hùng mất sớm, bố phải lam lũ nuôi bốn anh chị em của anh ăn học tới nơi tới chốn. Nhờ công sức của bố mà anh mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.

Sau khi công việc và nhà cửa ổn định, anh quyết định đón bố lên ở chung. Vợ anh có vẻ khó chịu nhưng biết rằng mình không thay đổi được gì nên đành chiều ý chồng.

Từ nhỏ cô đã là thiên kim tiểu thư, mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo. Đến khi lấy Hùng, anh cũng không để cô phải vất vả với công việc nhà. Anh là người đàn ông thương vợ nên thuê giúp việc làm theo giờ để vợ khỏi phải đụng đến những việc nặng nhọc.

Từ ngày bố lên ở chung, Hùng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã thực hiện được ước muốn của mình. Anh muốn cho bố một cuộc sống sung túc, bù đắp những ngày tháng vất vả hy sinh vì con.

Nhưng ngược lại, vợ anh lại có vẻ không vui vì điều này. Cô thường rỉ tai anh rằng cứ cho bố một số tiền rồi về quê thuê người chăm sóc. Cũng vì việc này mà vợ chồng anh thường cãi nhau, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.

Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước, anh chưa bao giờ lớn tiếng với vợ. Nhưng từ khi bố về ở chung, anh lại khó chịu và ít dành thời gian quan tâm đến cô. Điều này khiến cô vô cùng tức tối, chỉ muốn đuổi bố chồng về quê cho xong chuyện.

Ở trước mặt anh, cô tỏ vẻ rất quan tâm đến bố chồng. Nhưng khi không có chồng ở nhà, cô lại thể hiện một bộ mặt khác.

Hôm đó, Hùng bất ngờ đi làm về sớm thì bắt gặp cảnh tượng bố chồng con dâu gây choáng. Vợ anh thoải mái nằm trên sofa ăn uống, xem tivi. Trong khi đó bố anh phải hì hục lau dọn nhà cửa, mồ hôi chảy ròng ròng. Bố anh quét đến đâu, vợ anh lại vứt thức ăn đến đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh vô cùng phẫn nộ.

Thấy vậy, vợ anh vội giải thích:

- Vì hôm nay người giúp việc không đến nên em…

Cô quay sang nhìn bố chồng rồi chạy lại níu tay chồng mè nheo.

- Anh biết đó, từ nhỏ đến lớn em có phải làm mấy việc này đâu. Bố nói bố ở quê thường làm việc này nên em chỉ nhờ bố dọn hộ đống chén mới ăn với quét nhà thôi.

Nhìn thái độ dửng dưng của vợ, lòng Hùng sục sôi. Anh kéo tay cô ra rồi nói:

- Em có biết bố đã vất vả nuôi anh ăn học như thế nào không. Em là vợ anh, là con dâu của bố mà để bố làm những việc như vậy hả? Nếu em không thể sống chung với người nhà quê như bọn anh thì anh đưa bố về quê. Em ở lại căn nhà này một mình đi.

Bố anh liền khuyên ngăn:

- Hai vợ chồng con đừng cãi nhau, để bố về, một mình bố đi là được rồi.

Thấy chồng bênh bố, cô tức tối quát lại:

- Anh có ngon thì đi đi, đưa ông già nhà quê này đi khỏi nhà tôi.

Sững người, Hùng đi nhanh vào phòng thu dọn đồ đạc rồi đưa bố rời đi. Ra khỏi nhà, anh vẫn còn nghe thấy những tiếng thét chói tai của vợ. Trên đường cùng bố về quê, anh cứ suy nghĩ mãi. Anh không ngờ vợ lại đối xử với bố mình như vậy. Không biết cuộc hôn nhân của anh sẽ đi về đâu, có còn cứu vãn được không?

Ôm con ra ban công dỗ khóc, tôi rụng rời tay chân khi nghe chồng nói chuyện điện thoại dưới sân

Ôm con ra ban công dỗ khóc, tôi rụng rời tay chân khi nghe chồng nói chuyện điện thoại dưới sân

Những tưởng mọi sóng gió đều đã qua đi nhưng nào ngờ chuyện buồn lại ập đến. Tôi với anh đều bị hiếm muộn, muốn có con nhưng suốt mấy năm qua vẫn không thành. Chạy chữa khắp nơi, tốn bao nhiêu tiền vẫn chưa có tin vui.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Định biến đám cưới bạn thân thành màn cầu hôn lại, người yêu cũ nhục nhã ê chề trước câu đáp trả 'cực gắt' của tôi

Định biến đám cưới bạn thân thành màn cầu hôn lại, người yêu cũ nhục nhã ê chề trước câu đáp trả 'cực gắt' của tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/12/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/12/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối đúng ngày mai

3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối đúng ngày mai

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Video 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Ôm con ra ban công dỗ khóc, tôi rụng rời tay chân khi nghe chồng nói chuyện điện thoại dưới sân

Ôm con ra ban công dỗ khóc, tôi rụng rời tay chân khi nghe chồng nói chuyện điện thoại dưới sân

Ngỡ cưới được vợ ngoan, chồng đang sung sướng bỗng 'ngã ngửa' khi phát hiện ra màn kịch đầy tinh vi

Ngỡ cưới được vợ ngoan, chồng đang sung sướng bỗng 'ngã ngửa' khi phát hiện ra màn kịch đầy tinh vi

Bị đuổi đi không một xu dính túi, vợ chỉ để lại một 'món quà' khiến nhà chồng đang đắc ý bỗng phải quỳ gối xin cô quay về

Bị đuổi đi không một xu dính túi, vợ chỉ để lại một 'món quà' khiến nhà chồng đang đắc ý bỗng phải quỳ gối xin cô quay về

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Lúc có bồ thì quên vợ, lúc trắng tay quay về chỉ nhận được sự ghét bỏ vì 'đã quá hạn sử dụng'

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức

Ngày tái hôn, con gái không chịu đi theo mẹ, biết được sự thật đằng sau tôi òa khóc vứt bỏ áo cưới ngay lập tức