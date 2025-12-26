Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Tâm sự 26/12/2025 22:07

Tôi cắn răng ăn uống kiêng khem, tập luyện để lấy lại vóc dáng như xưa. Dù không thể nõn nà như thời con gái nhưng ít ra cũng không nặng nề khó coi như bây giờ. Tôi nghĩ khi ốm lại sẽ phần nào cứu vãn đời sống vợ chồng của chúng tôi.

Cưới nhau được 1 năm thì tôi có thai, hơn nữa còn là thai đôi. Đây là niềm vui và bất ngờ cực kì lớn với tôi. Nhưng phụ nữ mang thai đôi thật sự không dễ dàng, huống hồ người nhỏ con như tôi.

Từ khi mang thai cân nặng của tôi tăng liên tục. Tạng người của tôi không mập nhưng thân hình khá thô, nên càng tăng cân lại càng khó coi. Đặc biệt là những vết rạn ở bụng và đùi làm tôi khổ tâm. Tôi có bôi bao nhiêu kem dưỡng, ăn uống cẩn thận thế nào thì cũng vô ích.

 

Theo tốc độ tăng cân, mặt của tôi cũng to hơn và da dẻ sạm đi. Nhưng chồng tôi biết phụ nữ mang thai xấu xí đều là vì con, huống hồ còn là hai đứa một lượt. Anh ấy không chê bai gì, tôi vì thế mà nghĩ chồng rất thương vợ, quý trọng sự hy sinh này của tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá chồng quá cao, anh ấy cũng chỉ là đàn ông …

Khi đã sinh con, qua thời gian ở cữ, tôi và chồng lại gần gũi với nhau như trước. Nhưng rõ ràng chồng tôi không còn hứng thú nữa, số lần thân mật càng ít và ngắn đi. Chính tôi nhiều lần nhìn mình trong gương hoàn toàn khác lúc trước cũng chạnh lòng biết bao. Nói chi chồng tôi đang độ tuổi tràn trề sinh lực lại không thấy mất hứng với sự thay đổi quá lớn ở vợ.

Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cắn răng ăn uống kiêng khem, tập luyện để lấy lại vóc dáng như xưa. Dù không thể nõn nà như thời con gái nhưng ít ra cũng không nặng nề khó coi như bây giờ. Tôi nghĩ khi ốm lại sẽ phần nào cứu vãn đời sống vợ chồng của chúng tôi.

Nhưng vì phải cho 2 con bú nên tôi không thể nhịn ăn uống. Nếu không ăn đủ chất đủ lượng thì không thể có sữa cho con. Hơn nữa, một mình tôi trông hai con, cả ngày không ngơi nghỉ với bỉm sữa tôi không còn chút thời gian nào để đi tập thể dục lấy lại dáng. Tôi cứ động viên mình ráng đợi con lớn một chút để đủ tuổi đi nhà trẻ thì tôi sẽ có thời gian chăm sóc mình hơn.

Nhưng có lẽ chồng tôi không đủ kiên nhẫn, thấu hiểu cho vợ để đợi được tới ngày đó…

Sau một đêm ân ái chán ngắt, chồng tôi mặt mày khó coi, quăng một cục tiền ra trước mặt tôi rồi nói:

“Em mau cầm tiền mà đi thẩm mỹ đi. Nếu không, đừng trách anh ra ngoài giải quyết sinh lý”.

Tôi chết đứng với câu nói của chồng. Chồng không chỉ chê bai tôi xấu xí, mà còn hăm dọa nếu tôi không đẹp hơn như anh mong muốn thì anh sẽ ra ngoài ngoại tình giải quyết nhu cầu. Những gì tôi hy sinh vì gia đình, một mình chịu đựng vốn anh chưa từng để ý? Chỉ vì vợ sau sinh không thể khiến anh thỏa mãn trên giường mà anh đâm ra chán ghét vợ đến thế?

Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ phẫu thuật thẩm mỹ mới là cách giữ chồng sao? Vậy chẳng lẽ phụ nữ nào sau sinh cũng phải làm thế thì mới mong hạnh phúc trong hôn nhân? Hay chỉ vì tôi đã lấy phải một người chồng vô tâm mới như thế này?

Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Từ ngày bố lên ở chung, Hùng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã thực hiện được ước muốn của mình. Anh muốn cho bố một cuộc sống sung túc, bù đắp những ngày tháng vất vả hy sinh vì con.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Chết lặng sau lời kể ngây ngô của con gái: 'Nhà cô giáo có bạn giống hệt con', tôi âm thầm tìm hiểu để rồi nhận kết sốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Định biến đám cưới bạn thân thành màn cầu hôn lại, người yêu cũ nhục nhã ê chề trước câu đáp trả 'cực gắt' của tôi

Định biến đám cưới bạn thân thành màn cầu hôn lại, người yêu cũ nhục nhã ê chề trước câu đáp trả 'cực gắt' của tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Sau đêm mặn nồng chán ngắt, câu nói của chồng khi vứt xấp tiền khiến tôi sụp đổ hoàn toàn

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Định cho vợ bất ngờ khi đi làm về sớm, chồng sốc nặng trước cảnh tượng vợ nằm trên sofa mặc bố chồng làm việc nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 27/12/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 27/12/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối đúng ngày mai

3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối đúng ngày mai

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Video 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/12/2025, 3 con giáp Thần Tài chiếu mệnh, hưởng LỘC TRỜI ban, sự nghiệp 'cất cánh', hạnh phúc sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/12/2025, Thần Tài mang đến điềm lành, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', giàu có trong tầm tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Nửa đêm cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa đòi vào nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật sự phía sau hành động đó

Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Chê bạn trai đi xe cà tàng đến họp lớp nên chia tay, 6 năm sau gặp lại tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì sự thật đằng sau chiếc xe ấy

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Bị bệnh sau hai năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc nức nở

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Mẹ chồng 'hụt' trăng trối muốn trao tài sản cho đứa cháu từng bị bà ruồng rẫy nhưng câu nói tuyệt tình của tôi khiến ai cũng sốc

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai

Hai vợ chồng tôi đã đi thăm khám nhưng kết quả là bình thường, bác sĩ khuyên chúng tôi nên thoải mái để dễ có thai