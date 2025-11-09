Kỳ tích liên tục xuất hiện: Cả 3 người đều sống sót sau 2 ngày trôi dạt trong tâm bão Kalmaegi

Vừa xuống tàu, ông Quang và anh Sanh được chuyển đến Trung tâm y tế Quân - Dân y Lý Sơn để chăm sóc sức khỏe. Hàng trăm người dân bám theo xe cấp cứu đến trung tâm y tế, nhiều người bật khóc nức nở.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 8/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Lý (đặc khu Lý Sơn) cho biết, lúc 20h40, tàu An Vĩnh Express đưa ông Phan Duy Quang (SN 1978) và anh Lê Văn Sanh (SN 1988, đều trú tại đặc khu Lý Sơn) về đến cảng Bến Đình. Ngay lúc đó, hàng nghìn người ùa ra bến cảng chào đón họ như những người hùng.

Theo anh Lý, anh D.Q.C. (SN 1981) là người cuối cùng được cứu sống. Anh C. được ngư dân trên một tàu đánh cá phát hiện trôi dạt tại vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn hơn 50 hải lý. Anh C. đã được tàu của ngư dân Lý Sơn đón, dự kiến khoảng 0h ngày 9/11 sẽ về đến nơi.

“Người dân reo hò, nhảy múa đón 2 người đầu tiên trở về. Rất lâu rồi tôi mới thấy không khí vừa náo nhiệt, vừa xúc động đến vậy trên hòn đảo này”, anh Lý nói.

Anh Nguyễn Văn Linh (đặc khu Lý Sơn) chia sẻ, đặc khu Lý Sơn có hàng nghìn ngư dân lênh đênh trên biển khơi. Do đó, người dân đất đảo nhiều lần nếm trải cảm giác lo âu khi ngư dân gặp nạn trên biển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cảm giác lo âu lớn đến vậy.

Anh C. được một tàu cá Quảng Bình cứu sống - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn), được một tàu cá tỉnh Quảng Bình cũ phát hiện trôi dạt tại vùng biển tỉnh Gia Lai.

“Sức khỏe anh C. vẫn ổn định. Như vậy cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn trôi dạt từ ngày 6/11 đã được cứu sống. Anh C. đã gọi điện về cho người thân”, ông Huy chia sẻ.

Anh C. là người đã nhảy xuống cầu cảng Lý Sơn vào chiều 6/11. Đây là thời điểm bão Kalmaegi (bão số 13) bắt đầu ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành trong đó có Quảng Ngãi. Dù biển động dữ dội nhưng ông Phan Duy Quang (SN 1978) và anh Lê Văn Sanh (SN 1988), đều trú tại đặc khu Lý Sơn đã dùng thúng câu ra cứu anh C..

Anh C. được cứu nhưng thúng câu bị sóng đánh trôi dạt khiến 3 người mất tích. Ngày 7/11, máy bay trực thăng cùng nhiều tàu thuyền tham gia tìm kiếm 3 người gặp nạn nhưng không có kết quả.

Anh Sanh và anh Quang gặp lại nhau sau những ngày mất tích trên biển - Ảnh: VietNamNet

Đến sáng 8/11, ông Quang được tàu Hải Nam 39 cứu trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 50 hải lý.

Chiều cùng ngày, anh Sanh và anh C. cũng được cứu trên vùng biển tỉnh Gia Lai.

Dù trôi dạt suốt 2 ngày trong điều kiện sóng gió dữ dội nhưng sức khỏe của 3 người vẫn ổn định.