Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 08/11/2025 15:47

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều 8/11, lực lượng cứu hộ tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã vớt được thi thể bà V.T.K.C (SN 1977) dưới kênh nước.

Trưa cùng ngày, bà C đi ra khu vực kênh nước cách nhà khoảng 100m. Tại đây, bà C bị té xuống kênh, nghi do trượt chân. Nạn nhân bị chìm dưới kênh nước.

Lực lượng cứu hộ của phường Hàm Thắng đã tổ chức tìm kiếm. Thi thể nạn nhân sau đó đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Được biết, hôm nay, bà C cúng tam thất cho mẹ. Sau đó, bà đi ra kênh nước gần nhà để thả cá thì nghi bị trượt chân té xuống kênh, dẫn đến vụ việc thương tâm trên.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong - Ảnh 1
Thi thể người phụ nữ chết đuối được vớt lên bờ - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 1/11, ông Hoàng Việt Lâm, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm một người phụ nữ tử vong.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà LTT (51 tuổi) sau khi đi ăn tân gia người thân tại thôn Tân Hòa (xã Tân Văn Lâm Hà) trên đường di chuyển về nhà bị trượt chân té xuống mương nước bên đường. Thời điểm trên trời có mưa và mương có nước chảy xiết.

Sau khi nghe tin báo của người dân trong thôn, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tìm kiếm nạn nhân. Tới khoảng 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà T. cách đó không xa.

Trước đó vào chiều 27/10, do cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở xã D’Ran, Lâm Đồng ngập sâu. Cô giáo NHBH, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2, đi bộ gần một con suối thì bị dòng nước dâng cao, chảy xiết cuốn trôi. Rạng sáng 28-10, thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 500m.

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Hai cô gái ở Indonesia sống cùng thi thể mẹ suốt 19 ngày trong căn nhà khóa kín vì sợ “làm phiền hàng xóm”, khi được phát hiện đều trong tình trạng kiệt sức, mất nước.

