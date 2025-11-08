Tại công trình thi công Nhà máy Thủy điện Việt Tiến (xã Phúc Khánh) đã xảy ra vụ điện giật khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 7/11, trao đổi với Lao Động, bà Trịnh Thị Duyên – Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh xác nhận - trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày, tại khu vực thi công Nhà máy Thủy điện Việt Tiến phát hiện nam công nhân (trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Qua tìm hiểu, nạn nhân làm việc ở bộ phận trộn bê tông của một công ty thi công bên ngoài, được phát hiện tử vong dưới suối gần khu vực công trình.

Lực lượng chức năng Lào Cai đang làm rõ vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, tại hiện trường, có một máy bơm điện được cho là bị hở dây dẫn. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị điện giật rồi ngã xuống suối.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng đại diện đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý, bảo vệ khu vực và báo cáo cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

