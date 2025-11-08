Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Đời sống 08/11/2025 14:33

Tại công trình thi công Nhà máy Thủy điện Việt Tiến (xã Phúc Khánh) đã xảy ra vụ điện giật khiến một công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 7/11, trao đổi với Lao Động, bà Trịnh Thị Duyên – Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh xác nhận - trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 chiều cùng ngày, tại khu vực thi công Nhà máy Thủy điện Việt Tiến phát hiện nam công nhân (trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Qua tìm hiểu, nạn nhân làm việc ở bộ phận trộn bê tông của một công ty thi công bên ngoài, được phát hiện tử vong dưới suối gần khu vực công trình.

Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai - Ảnh 1
Lực lượng chức năng Lào Cai đang làm rõ vụ việc - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Quảng Ninh, tại hiện trường, có một máy bơm điện được cho là bị hở dây dẫn. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị điện giật rồi ngã xuống suối.

 

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng đại diện đơn vị thi công đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý, bảo vệ khu vực và báo cáo cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phép màu xảy ra: Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển cứu người giữa tâm bão Kalmaegi

Phép màu xảy ra: Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển cứu người giữa tâm bão Kalmaegi

Ông Phạm Duy Quang - một trong ba người bị sóng cuốn ở biển Lý Sơn trong lúc bão Kalmaegi đang tiến vào miền Trung đã được cứu sống sau hơn 40 giờ mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn lao động điện giật tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

TOP 3 con giáp được Thần Tài hỗ trợ đắc lực trong 15 ngày cuối tháng 11, làm ăn thuận lợi trăm bề, tiền đồ xán lạn, chuẩn bị mua két sắt để tiền

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Đời sống 21 phút trước
Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Sao quốc tế 38 phút trước
Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Từ ngày 19 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này ôm trọn Lộc Trời, tay phải ôm núi vàng, tay trái ôm núi bạc, thả ga mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Tá hỏa hai chị em sống cùng thi thể mẹ 19 ngày vì được dặn 'không phiền hàng xóm'

Thế giới 1 giờ 21 phút trước
Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Công nhân nghi bị điện giật tử vong tại công trình thủy điện ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Lan Phương gây chú ý khi hé lộ khóc khuất hôn nhân với chồng Tây

Hậu trường 1 giờ 39 phút trước
Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Lệ Quyên đáp trả 'đanh thép' khi bị thắc mắc chuyện 'không quyên góp từ thiện'

Hậu trường 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài trao tài lộc, Quý Nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', Tài Lộc 'chảy ào ào' về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ tại Đồng Tháp

Bàng hoàng phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ tại Đồng Tháp

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Trượt chân té xuống kênh nước khi thả cá, người phụ nữ ở Lâm Đồng tử vong

Phép màu xảy ra: Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển cứu người giữa tâm bão Kalmaegi

Phép màu xảy ra: Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển cứu người giữa tâm bão Kalmaegi

Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Hai anh em họ tử vong dưới cống nước, chiếc xe đạp điện còn nằm lại trên bờ

Hai anh em họ tử vong dưới cống nước, chiếc xe đạp điện còn nằm lại trên bờ

TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải