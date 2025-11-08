Phép màu xảy ra: Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển cứu người giữa tâm bão Kalmaegi

Đời sống 08/11/2025 13:52

Ông Phạm Duy Quang - một trong ba người bị sóng cuốn ở biển Lý Sơn trong lúc bão Kalmaegi đang tiến vào miền Trung đã được cứu sống sau hơn 40 giờ mất tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận, một trong ba người bị sóng biển cuốn mất tích vào chiều 6/11 đã được cứu.

Người được cứu sống là ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) - một trong hai người bơi thúng ra cứu người đàn ông nhảy xuống biển tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được một tàu hàng trên biển phát hiện và ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Hiện sức khỏe của ông Quang đã tạm ổn định.

Dự kiến, chiếc tàu này sẽ đưa ông Quang cập cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.

Được biết, vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Chính quyền địa phương đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng điều tàu đến khu vực này để mở rộng phạm vi tìm kiếm hai người còn lại.

Phép màu xảy ra: Đã tìm thấy người đàn ông lao xuống biển cứu người giữa tâm bão Kalmaegi - Ảnh 1

Ngư dân Phan Duy Quang thời điểm được cứu lên tàu hàng - Ảnh: VietNamNet

Như báo Dân trí phản ánh, chiều 6/11, ông D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử.

Phát hiện sự việc, 2 người dân địa phương dùng thuyền thúng ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thuyền thúng bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Khoảng 11h30 ngày 7/11, một trực thăng của Bộ Quốc phòng đã cất cánh để tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển đặc khu Lý Sơn.

 

Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ xã Châu Phú) để tiếp tục điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

