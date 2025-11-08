Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm

Đời sống 08/11/2025 13:36

Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ xã Châu Phú) để tiếp tục điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 8/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé N.T.K.H. (11 tuổi) đang ngồi xem tivi trong nhà của Phúc một mình (do bé H. là hàng xóm ở gần nhà Phúc).

 

Lúc này Phúc đến gần ôm và dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu bé H. cho Phúc quan hệ. Thấy bé H. không chống cự nên Phúc đã thực hiện hành vi đồi bại với bé H.. Sau đó Phúc cho bé H. 200.000 đồng rồi H. đi về nhà.

Danh tính gã 'yêu râu xanh' xâm hại 2 bé gái cùng xóm - Ảnh 1
Công an tỉnh An Giang đã bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Văn Phúc về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà quay phim lại, sau đó trình báo cơ quan công an. Qua làm việc tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận thêm trước đó Phúc còn thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái tên N. (13 tuổi) ở cùng xóm.

Sáng 8/11, bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 2 em nhỏ tử vong.

