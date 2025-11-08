Sáng 8/11, tại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (TPHCM), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.
Theo thông tin từ báo Dân trí, đến 10 giờ ngày 8/11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (phòng CSGT, Công an TP.HCM), đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người chết, 1 người bị thương.
Sáng cùng ngày xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K), khi xe đầu kéo đi đến đoạn giao với Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp), thì tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1K.
Khi đến điểm giao với quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế cho xe rẽ phải.
Trong lúc phương tiện ôm cua đã va chạm với xe máy biển số 61D2-089.37 do người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người. Hai bà cháu tử vong tại chỗ, người chồng được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.