Thương tâm: Va chạm xe đầu kéo, một gia đình 3 người tử vong ở TP.HCM

Đời sống 08/11/2025 10:26

Sáng 8/11, tại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (TPHCM), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, đến 10 giờ ngày 8/11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc (phòng CSGT, Công an TP.HCM), đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Sáng cùng ngày xe đầu kéo lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn (hướng từ ngã tư An Phú đi Quốc lộ 1K), khi xe đầu kéo đi đến đoạn giao với Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp), thì tài xế cho xe rẽ phải vào Quốc lộ 1K.

Khi đến điểm giao với quốc lộ 1K, phường Tân Đông Hiệp (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), tài xế cho xe rẽ phải.

Trong lúc phương tiện ôm cua đã va chạm với xe máy biển số 61D2-089.37 do người đàn ông cầm lái, chở theo vợ và cháu ngoại.

Thương tâm: Va chạm xe đầu kéo, một gia đình 3 người tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ va chạm làm 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua người. Hai bà cháu tử vong tại chỗ, người chồng được xe cứu thương đến đưa vào bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Sáng 8/11, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết đã phát hiện tác nhân gây ngộ độc sau khi nhiều người ăn bánh mì từ một tiệm bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Tiêm xóa nhăn trán và làm thon cằm, cô gái trẻ liệt tứ chi

Sức khỏe 43 phút trước
Hai anh em họ tử vong dưới cống nước, chiếc xe đạp điện còn nằm lại trên bờ

Hai anh em họ tử vong dưới cống nước, chiếc xe đạp điện còn nằm lại trên bờ

Đời sống 52 phút trước
TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải

Đời sống 55 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 9/11/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Vận đỏ như son sau ngày 9/11/2025, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thương tâm: Va chạm xe đầu kéo, một gia đình 3 người tử vong ở TP.HCM

Thương tâm: Va chạm xe đầu kéo, một gia đình 3 người tử vong ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

5 ngày tiếp theo (8/11 - 12/11/2025), 3 con giáp được Thần Tài báo mộng vàng, đầu tư bách phát trúng, Phú Quý ngập tràn, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thoải mái tiêu xài sau ngày 8/11/2025

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc thoải mái tiêu xài sau ngày 8/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà

10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp hốt trọn tinh tú trời ban, cuộc sống phất cờ lên hương, tin vui tới tấp, Tài Lộc chật nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 8/11/2025, Thần Tài lẫn Chính Ấn rực sáng, 3 con giáp sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 8/11/2025, Thần Tài lẫn Chính Ấn rực sáng, 3 con giáp sếp thưởng 'kếch xù', tiền bạc đong đầy két, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Diễn biến MỚI vụ nữ sinh đánh nhau và 8 học sinh đứng xem cổ vũ ở TP.HCM

Diễn biến MỚI vụ nữ sinh đánh nhau và 8 học sinh đứng xem cổ vũ ở TP.HCM

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai anh em họ tử vong dưới cống nước, chiếc xe đạp điện còn nằm lại trên bờ

Hai anh em họ tử vong dưới cống nước, chiếc xe đạp điện còn nằm lại trên bờ

TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Nữ sinh năm 3 tử vong sau va chạm với xe tải

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Số ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP.HCM lên hơn 80, đã xác định được nguyên nhân

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 8/11/2025: Tăng vọt trở lại, nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Rúng động: Người mẹ trẻ ở Gia Lai sát hại con trai 4 tuổi để 'trả thù chồng'

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học

Bàng hoàng bé trai 13 tuổi nguy kịch vì ngã từ tầng 3 trường học