Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 24/12/2025 14:32

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có vận may đan xen nhiều niềm vui. Trong công việc, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, những ai đang tìm việc sẽ có cơ hội kiếm được việc làm mới, những ai đang kinh doanh hay làm nghề tự do thì dễ dàng tiếp xúc với những hướng phát triển mới. Con giáp may mắn này còn có thể dùng kiến ​​thức hay kỹ năng của bản thân để kiếm tiền, chẳng hạn như khởi nghiệp, phát triển kinh doanh,... 

Về mặt tình cảm, nam độc thân gặp vận đào hoa yếu, nữ độc thân nửa đầu tuần có vận đào hoa khởi sắc, những ai đã có đối tượng thì không nên quá quan tâm đến chuyện thắng thua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này.

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 1Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có Thần Tài phù trợ nên mọi việc đều diễn ra hanh thông trong thời gian tới. Điều này giúp mang lại người tuổi này có được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Do đó, tài lộc trở thành điểm sáng của bản mệnh. Con giáp này có thể nắm chắc được nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay nếu tinh ý một chút. 

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ luôn trong giai đoạn mặn nồng yêu thương. Các cặp đôi đang trải qua khoảng thời gian vui vẻ, mặn nồng yêu thương. Tình cảm lớn dần nhờ những chăm bổng, vun vén cảm xúc của cả hai người. Người độc thân sẽ có nhiều thời gian để làm quen và kết bạn với người mới.

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kể từ ngày mai, người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, tuy nhiên, bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Cùng với đó quý nhân sẽ hỗ trợ cho bản mệnh tiến xa hơn với việc thực hiện kế hoạch tiền bạc của mình. Hãy tự tin với lựa chọn của bản thân nhưng cũng đừng quên lời khuyên của những ai có kinh nghiệm.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hòa bình lặng. Các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Ssố trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Tâm sự 56 phút trước
Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Video 1 giờ 16 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TOP 3 con giáp có vận số cực ĐỎ, tụ LỘC tụ TÀI hơn hẳn người khác, nhận được số tiền KHỦNG, tích lũy nhiều của cải trong 25/12/2025

TOP 3 con giáp có vận số cực ĐỎ, tụ LỘC tụ TÀI hơn hẳn người khác, nhận được số tiền KHỦNG, tích lũy nhiều của cải trong 25/12/2025

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ