Húng quế: "Vua" của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe

Dinh dưỡng 08/02/2026 11:30

Không chỉ dừng lại ở vai trò là một loại rau gia vị đặc trưng trong ẩm thực Việt, húng quế còn được giới chuyên gia đánh giá cao như một loại 'thảo dược đa năng'. Ẩn sau hương thơm nồng nàn ấy là những đặc tính sinh học quý giá, mang lại những tác động tích cực và toàn diện cho sức khỏe con người.

Đặc điểm của rau húng quế

Húng quế hay còn được gọi là É quế, Húng chó, Rau é, Hương thái... Tên khoa học của húng quế là Ocimum basilicum, thuộc họ Hoa môi Lamiaceae.

Đây là một dạng cây thân thảo, sinh sống hàng năm, trên thân nhẵn và đôi khi có lông, thường phân cành ngay từ dưới gốc và cây cao khoảng 50-60cm. Lá mọc đối có cuống, phiến thuôn dài, có cây màu xanh lục hoặc tím đen rất nhạt. Hoa nhỏ màu trắng hoặc hơi tía, mọc phân nhánh. Quả chứa hạt màu đen bóng.

Húng quế: 'Vua' của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây húng quế được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới, được dùng để làm gia vị, nước uống giải khát và các bài thuốc Đông y.

Thành phần chủ yếu được tìm thấy trong cây húng quế đó là tinh dầu, hàm lượng lớn nhất đó là khi cây đã ra hoa.

Rau húng quế có tác dụng gì?

Bảo vệ tim: Hợp chất chống oxy hóa có tên gọi là eugenol vốn rất dồi dào trong húng quế giúp bảo vệ tim bằng cách giữ cho mức huyết áp luôn nằm trong tầm kiểm soát đồng thời còn làm giảm mức cholesterol trong cơ thể. Chỉ cần nhai vài lá húng quế khi bụng còn đói mỗi ngày, bạn đã có thể bảo vệ sức khỏe cho tim, giúp phòng tránh những căn bệnh về tim.

Húng quế: 'Vua' của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phân hủy sỏi trong thận: Húng quế là một trong những loại thuốc lợi tiểu và khử độc rất tốt cho thận. Chúng làm giảm lượng axit uric trong máu (một trong những lý do chính gây bệnh sỏi thận là do tình trạng dư thừa của axit uric trong máu), giúp làm sạch thận. Để chữa sỏi thận, bạn có thể uống nước ép từ lá húng quế với mật ong mỗi ngày trong vòng 6 tháng.

Phòng chống ung thư: Giàu chất chống oxy hóa, lá húng quế được cho là có thể giúp làm ngừng quá trình phát triển của bệnh ung thư vú và ung thư miệng (do nhai thuốc lá). Những hợp chất có trong loại rau này sẽ ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng.

Húng quế: 'Vua' của các loại rau gia vị với 5 lợi ích vàng cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nhức đầu: Húng quế còn có công dụng trong việc chữa trị chứng đau đầu và tiền đình. Xông hơi bằng tinh dầu húng quế để chữa đau đầu kèm theo các triệu chứng khó chịu khác như buồn nôn, chóng mặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng đường uống với lá húng quế.

Tăng cường hệ miễn dịch: Trong rau húng quế cũng rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Khi ăn sống có thể tăng cường các chức năng miễn dịch của cơ thể. Có thể dùng kết hợp với mật ong thì thấy hiệu quả tăng rõ rệt.

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Ăn rau húng quế đã lâu nhưng không phải ai cũng biết những công dụng này?

Húng quế từ lâu đã không còn xa lạ trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau mùi hương nồng nàn ấy là một kho tàng dưỡng chất quý giá.

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