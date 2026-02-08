Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài', tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, phúc khí vô biên, sống trong an nhàn

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), được Tam Hội bảo hộ, người tuổi Thìn có thể tự do thể hiện bản lĩnh của bản thân mà không gặp bất cứ rào cản nào. Không những vậy, sự ủng hộ của quý nhân cũng sẽ giúp cho quá trình thực hiện công việc của bản mệnh đơn giản hơn nhiều, chỉ cần bạn bỏ ra một chút nỗ lực cũng có thể thu về thành quả như ý.

Sự xuất hiện của Thiên Ấn lại càng giúp con giáp này khẳng định vị thế của mình. Với những trải nghiệm phong phú, Thìn có được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, dễ dàng có được cơ hội thăng chức tăng lương trong khoảng thời gian này. Đây chính là cơ hội trời ban cho Thìn, hãy nhanh tay nắm bắt.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi tiến triển thuận lợi cùng với những thời cơ tốt đẹp. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội này nếu muốn đẩy nhanh công việc và vận tài lộc tốt nhất. Bản mệnh đang có những tín hiệu đáng mừng về công danh trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong tuần này vô cùng may mắn, rất thích hợp cho con giáp này muốn phát triển các mối quan hệ riêng tư hay gia đình, đó là ngày tốt để có mối nhân duyên tốt đẹp thay vì việc dành toàn bộ thời gian, tâm huyết cho kế hoạch công việc.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi con giáp tuần mới (9/2 đến 15/2/2026), vận trình của tuổi Hợi tương đối dễ dàng và không có những điều cần lo lắng. Có thể công việc vẫn tiếp diễn nhưng nó không quá bận và áp lực cho nên con giáp này vẫn thấy thoải mái. Bản mệnh còn thấy được cơ may tài lộc tốt nên càng chăm chỉ và phấn chấn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Hợi Tý tương hội, tuổi Hợi tinh thần vui vẻ, không phải lo lắng gì và cũng cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc với những gì mình đang có. Tuy nhiên con giáp này nên thận trọng với những lời mời gọi, bị lợi ích che mờ mắt nên dễ đi sai đường, thiệt hại tài chính và cả uy tín.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!