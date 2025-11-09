Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên đẹp đẽ. Bạn và người ấy không ít lần cãi vã mới tìm ra điểm giống nhau. Người độc thân có thể tìm thấy người phù hợp với mình nhờ vào sự kiên trì, bền bỉ.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đón nhận tài lộc rực rỡ. Tuổi Tý may mắn đón nhận nhiều tin vui trong ngày liên quan tới tài chính. Người tuổi này được đánh giá cao trong quá trình làm việc nhờ có trí thông minh, óc quan sát mọi việc xung quanh khá tốt. Bên cạnh đó, sự thân thiện đã giúp bản mệnh rất được cấp trên, đồng nghiệp quý mến.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng tràn ngập hạnh phúc, ấm êm thuận hòa. Cuộc sống gia đình viên mãn trở thành nguồn động lực tinh thần lớn cho các cặp đôi trong cuộc sống. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa của mình trong các mối quan hệ cũ.

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này có thể thực hiện kế hoạch mà mình ấp ủ bấy lâu nay nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Hãy cứ tự tin, quyết đoán để mọi việc ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này còn có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc mới nên nguồn thu nhập cũng dần được cải thiện hơn trước.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể gặt hái được những thành quả tích cực trong công việc. Con giáp này sẽ được cấp trên đánh giá cao hoặc được tuyên dương khen thưởng và thậm chí là được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Công việc đều đặn, thu về khoản tiền cũng khá ổn. Do đó, tuổi Dần đừng quá gắng sức làm việc bên ngoài mà cần tập trung làm tốt nghề chính của mình là được.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ có chiều hướng tiến triển tốt đẹp. Nếu đã yêu lâu, tuổi Dần có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm. Đồng thời, người độc thân cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Đây là một ngày thích hợp để bạn được chia sẻ và cảm thông bởi nửa kia của mình. Nếu có thời gian bạn đừng quên dành sự quan tâm cho đối phương để tình cảm thêm gắn kết.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão chưa thật khả quan và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến con giáp này mất bình tĩnh. Tinh thần bất ổn không cho phép bản mệnh lắng nghe hay tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh để thay đổi và tiến bộ.‏ Vì thế, thu nhập chẳng những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu hao hụt.

Hơn hết, vận trình tình cảm của con giáp này cũng gặp chuyện buồn khổ, bất an. Người độc thân vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tình yêu của đời mình nhưng lại mang về kết quả không như mình mong muốn. Người đã kết hôn có thể đối mặt với tình huống bị kẻ thứ ba làm phiền cuộc sống hôn nhân của mình.



S ự nghiệp của người tuổi Mão chưa thật khả quan và gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thành công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra diễn ra bình ổn. Con giáp này nên tận dụng thời cơ tốt để phát huy tối đa năng lực của mình. Con đường thăng quan tiến chức sẽ không còn là điều xa vời chỉ cần bản mệnh tập trung nắm bắt tốt cơ hội trước mắt. Nguồn thu nhập có chuyển biến tích cực đem lại cho con giáp này cuộc sống tiện nghi.‏

Chuyện tình cảm khởi sắc rõ rệt. Đào hoa vượng giúp bản mệnh lấy lại hoà khí gia đình vốn đang xào xáo. Người trong cuộc bắt đầu có sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng người bạn đời của nhau hơn trước.‏

Tuổi Tỵ

Mọi việc làm của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra bấp bênh, chông chênh. Người tuổi này thật vất vả mới có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc. Nếu cảm thấy kiệt sức thì bản mệnh đừng ngần ngại mở lời xin giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ khá ảm đạm, nhạt phai. Mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy có dấu hiệu rạn nứt do chịu ảnh hưởng của Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đồng thời cả hai cũng ít dành thời gian cho nhau do khá bận rộn với công việc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi giúp công việc phát triển nhanh chóng. Thậm chí, con giáp này có thể tự tìm ra phương pháp giải quyết những khúc mắc, bế tắc đã tồn tại từ trước đó. Bạn có cơ hội phát tài nhờ có cát tinh phù trợ. Việc kiếm tiền cũng dễ hơn, thuận lợi tăng thu nhập cho chính mình. Con giáp này không phải quá bôn ba vất vả nhưng vẫn có được nguồn thu dồi dào.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển khá tốt. Người độc thân đã dám chủ động hơn trong việc bắt chuyện với người mà mình thầm mến. Quan hệ giữa hai người đang có nhiều dấu hiệu rất khả quan, tình cảm gắn bó thân thiết hơn.

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tươi sáng, nở rộ. Năng lực của người tuổi này dần được đồng nghiệp xung quanh công nhận, đồng thời còn được cấp trên cân nhắc cho lên một vị trí tốt hơn và đúng với năng lực của bản thân mình. Nguồn thu nhập tăng cao nên đã giúp con giáp này cải thiện nguồn tài chính cá nhân cộng với cuộc sống thoải mái hơn trước.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên đẹp đẽ, hài hòa. Người độc thân nhanh chóng tìm được người phù hợp để nói chuyện hẹn hò, yêu đương. Đời sống hôn nhân giữa bạn và người ấy hạnh phúc, viên mãn do cả hai luôn biết cách quan tâm, yêu thương lẫn nhau.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tươi sáng, nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ gặp khó khăn, kém chút thuận lợi. Điềm báo chẳng lành sẽ xuất hiện trong công việc của người tuổi này. Khó khăn ập đến cùng lúc dễ khiến con giáp này không có sự thích ứng kịp thời, lại không có sự giúp đỡ của bất cứ ai nên càng dễ chán nản. Thu nhập chững lại, tài chính thất thoát khiến cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng không nhỏ.‏

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ vẫn giậm chân tại chỗ. Người độc thân chọn cách đóng chặt cánh cửa lòng và chưa thể mở lòng vì những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Những tổn thương trong quá khứ vô tình đã tạo thành nỗi ám ảnh khiến người tuổi này không còn quá hứng thú đối với chuyện yêu đương.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Người tuổi này có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách trong công việc do có tinh thần trách nhiệm cao và tài ứng biến linh hoạt. Điều này đã giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, do đó làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Con giáp này có nguồn thu nhập từ công việc chính khá tốt nên không còn phải bị áp lực tài chính đè nặng lên vai như lúc trước.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui và ngập tràn vượng sắc. Người độc thân nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận tình yêu mới trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khăng khít, bền chặt do sự tác động của Thổ sinh Kim và quý nhân tác hợp.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Người tuổi này làm việc gì cũng thu về kết quả tốt đẹp nhờ có sự giúp sức của Tam Hợp. Cộng với đó, bản mệnh còn được tiếp thêm năng lượng nhờ có sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Con giáp này có được thu nhập khá tốt nhưng lại không biết cách tiêu xài hợp lý dẫn đến tình trạng “rỗng túi”.

Vận trình tình cảm đạt nhiều bước tiến mới. Người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình từ những người xung quanh nhờ vào sự duyên dáng của mình.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không quá gian nan, vất vả. Người tuổi này nắm bắt tốt cơ hội để chứng minh thực lực, bản lĩnh của mình do có sự giúp đỡ của Chính Ấn. Đồng thời, bản mệnh còn nhanh chóng nhận sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này được nhiều người xung quanh đánh giá cao không những có tài kiếm tiền mà còn biết cách tiết kiệm thông minh.

Vận trình tình cảm tốt đẹp, thăng hoa. Bạn và người ấy ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nhờ sự quan tâm đến cảm xúc của nhau. Bạn và người ấy còn luôn dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đồng cảm với nhau mỗi khi đối phương gặp khó khăn trong cuộc sống.



Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không quá gian nan, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.