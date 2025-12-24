Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 24/12/2025 14:04

3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này  đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Dần vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng. Bạn cũng vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Đây cũng là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban.

Với chuyện tình cảm nói riêng, Sao Thủy hiện tại đang tạo kết nối thuận lợi, thúc đẩy Sao Kim - hành tinh đại diện cho tình yêu và sự lãng mạn đang ở con giáp này, tác động mạnh mẽ lên đời sống tình cảm. Đặc biệt là cơ hội tìm được một nửa của bạn đang đến trong thời gian này.

 

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bên cạnh đó, con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Đắc biệt, bạn cũng sẽ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

 

 

 

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình trong thời gian tới. Được quý nhân giúp đỡ, bạn sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Mùi làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Hai 8/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Tử vi thứ Hai 8/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Tử vi ngày mới, thứ Hai 8/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Chìm tàu chở đá trên sông làm một người tử vong ở Đồng Nai

Đời sống 21 phút trước
Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Bỏ vợ đẹp con khôn để lấy người đàn bà thua kém mọi mặt, 2 năm sau tôi 'lặng người' khi biết lý do thật sự

Tâm sự 21 phút trước
Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng qua nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi 'rụng rời' khi nghe tiếng quen thuộc phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự Eva 31 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì 'hóa đá' nhìn kho báu lấp lánh rơi xuống như mưa

Tâm sự 41 phút trước
Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình sẽ đến Việt Nam dự họp báo vở vũ kịch

Sao quốc tế 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Cầm kết quả ADN con đúng là của mình nhưng mặt lại giống hàng xóm như đúc, tôi 'sốc tận óc' khi biết sự thật

Tâm sự 46 phút trước
Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía sau ngày 25/12/2025, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vợ bế đứa trẻ vừa mồ côi mẹ của nhân tình, nói 1 câu khiến chồng trào nước mắt vì hối hận

Vợ bế đứa trẻ vừa mồ côi mẹ của nhân tình, nói 1 câu khiến chồng trào nước mắt vì hối hận

Tâm sự 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Ô tô mất lái lao xuống mương, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ do chấn thương nghiêm trọng

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TOP 3 con giáp có vận số cực ĐỎ, tụ LỘC tụ TÀI hơn hẳn người khác, nhận được số tiền KHỦNG, tích lũy nhiều của cải trong 25/12/2025

TOP 3 con giáp có vận số cực ĐỎ, tụ LỘC tụ TÀI hơn hẳn người khác, nhận được số tiền KHỦNG, tích lũy nhiều của cải trong 25/12/2025

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Thần Tài quý mến sau ngày 24/12/2025, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 24/12/2025, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài trao vận may, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài 'đếm không xuể', quý nhân giúp đỡ sau ngày 24/12/2025

Thần Tài trao vận may, 3 con giáp sau như 'hổ mọc thêm cánh', tiền tài 'đếm không xuể', quý nhân giúp đỡ sau ngày 24/12/2025