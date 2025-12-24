Dọn dẹp tầng hầm nhà mới, cặp vợ chồng kinh ngạc khi phát hiện ra dòng chữ trên tường có nội dung rùng rợn

Một cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng kinh hãi sau khi phát hiện bốn từ được viết nguệch ngoạc trên bức tường hầm rượu của họ. Theo đó, trong lúc dọn dẹp căn phòng, họ đã tìm thấy dòng chữ "Thần chết bước theo sau bạn" được khắc trên đó.

