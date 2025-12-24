Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 24/12/2025 16:22

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Nếu bạn chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Hơn nữa, mọi việc đều có thể phát triển theo ý muốn của bản thân, cuộc sống gia đình viên mãn, sung túc, bắt đầu từ tháng này bạn có thể tạm biệt mọi khó khăn vất vả. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn tốt để bạn nắm bắt những cơ hội xung quanh mình, nếu may mắn có thể bạn sẽ công thành danh toại sau những vất vả, khó khăn phải chịu trước đó.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, tài lộc của bạn nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, người làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

 

Vận trình tình cảm tươi sáng. Các cặp đôi đang yêu nhau trải qua một khoảng thời gian yêu say đắm. Người độc thân khó lòng tìm được một nửa yêu thương nếu không có sự chủ động trong tình cảm. 

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Vì luôn biết cách cân đối giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi nên người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà không cần tốn quá nhiều công sức. Có vẻ như nhiều cơ hội kiếm tiền của con giáp này đều không gặp trở ngại nào quá lớn nên nguồn thu nhập ngày càng tăng cao trông thấy. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Lúc nào bên cạnh bạn cũng có một người luôn sẵn sàng bao dung những thiếu sót của bạn. Chính vì thế, tình cảm của hai người dường như trở nên khăng khít, bền chặt hơn theo năm tháng. 

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể.

