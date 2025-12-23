Đang tạo dáng chụp ảnh, nữ du khách bị sóng khổng lồ cuốn ra biển và cái kết

Vụ việc xảy ra khi người phụ nữ đến từ Trung Quốc đang tham quan thắng cảnh Matrouh Eye ở thành phố Mersa Matruh, Ai Cập. Đoạn clip cho thấy người phụ nữ mặc váy màu cam đang ngồi trên vách đá gần mặt nước thì một con sóng ập đến, hất ngã cô và kéo xuống biển bị thương.
Video 1 giờ 43 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

