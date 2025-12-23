Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn

Tâm linh - Tử vi 23/12/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi, có người nâng đỡ, hỗ trợ. Các mối quan hệ cũng trong hài hòa, tài lộc dồi dào. Đây là ngày rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới.

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Song hôm nay cũng có điềm không mấy tốt lành nên bản mệnh cần chú ý khi ra đường, đi đúng luật giao thông, quan sát trước sau kẻo gây tai nạn, va chạm với người khác. Do đó, tuổi Ngọ làm gì cũng phải thận trọng, tránh bốc đồng dễ dẫn đến xô xát và tổn hại sức khỏe.

Để cuộc sống ý nghĩa hơn thì ai cũng nên có một đam mê để theo đuổi, chỉ khi con giáp này khao khát một điều gì đó thì nó sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để bản mệnh gieo mầm những động lực thúc đẩy. Hãy tự tìm ra đam mê của mình và theo đuổi nó.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng 5 ngày cuối tháng 12, con giáp tuổi Thân đang rơi vào một tình thế khó khăn nào đó và sẽ cần phải mất thời gian để tháo gỡ. Tuy nhiên bạn cảm thấy không có lối thoát do có Lục Xung ngăn trở, bạn từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, và chỉ muốn tự lực mà thôi.

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần khiến cho con giáp tuổi Thân dường như lơ lửng trên "chín tầng mây". Tuy nhiên các vấn đề thực tế của ngày này sẽ kéo bạn quay trở lại với guồng quen thuộc, đòi hỏi bạn phải đối mặt và tìm hướng xử lý sao cho thích hợp nhất. Hãy tỉnh táo trở lại đi, nếu bạn muốn có một ngày yên ổn.

Kim - Mộc xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút khi trời càng lạnh bạn càng lười và không muốn duy trì việc tập thể dục vì đó là việc hết sức khó khăn cho bạn trong thời điểm này.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 5 ngày cuối tháng 12, người tuổi Dậu được Thiên Ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở. Chỉ cần bạn cố gắng làm việc, không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay.

Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều cần chú ý là bạn nên chủ động mối quan hệ với người khác, không nên cô lập bản thân với mọi người trong tập thể. Sẽ có những lúc bạn không thể làm mọi việc một mình và cần đến sự giúp đỡ của người khác đấy.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Bàng hoàng người phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố

Đời sống 11 phút trước
Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Không cần đánh ghen, người vợ 2 con vẫn khiến chồng 'cắt đứt' với nhân tình chỉ bằng một chiêu cực cao tay

Tâm sự 15 phút trước
Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Nghi chồng ngoại tình, vợ đi bắt gian thì đẻ rơi con bên lề đường, lúc vào viện cả hai nhìn nhau xấu hổ vì một điều bất ngờ

Tâm sự gia đình 17 phút trước
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa 'gây bão' khi đi ăn ở nhà hàng bình dân

Sao quốc tế 30 phút trước
Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Ngỡ mẹ chồng bao che cho con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi gục ngã

Tâm sự 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ 7 người ngộ độc rượu, 1 người tử vong ở Hải Phòng

Đời sống 49 phút trước
Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Vừa chê tôi 'già xấu', cả nhà bạn trai đã phải 'hồn siêu phách lạc' khi nghe tôi ra lệnh qua điện thoại

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Danh tính nam thanh niên bình luận đe dọa phá hoại sân bay trên mạng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày Lễ Noel 2025, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tha hồ hô mưa gọi gió, Thần Tài trao vé vàng, thành công vang dội

Sau ngày Lễ Noel 2025, 3 con giáp chẳng có gì ngoài tiền, tha hồ hô mưa gọi gió, Thần Tài trao vé vàng, thành công vang dội

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp thu Lộc dồn dập, may mắn ngập tràn, giàu lên không ngừng, kiếm được tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/12/2025, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/12/2025, 3 con giáp ĐÀO TRÚNG MỎ VÀNG, tiền ùn ùn chui vào két, nghèo mấy cũng giàu sụ, tiền đẻ ra tiền