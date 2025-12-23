Điểm danh 3 con giáp PHÁT TÀI chóng mặt đúng 5 ngày cuối tháng 12, tài khoản nhảy số liên tục, hưởng hết ‘Ân Phúc’ trời đất, hỷ khí đầy tràn

Đúng 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Ngọ gặp ngày tam hợp nên công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi, có người nâng đỡ, hỗ trợ. Các mối quan hệ cũng trong hài hòa, tài lộc dồi dào. Đây là ngày rất thích hợp để con giáp này ký kết hợp đồng, gặp gỡ, làm quen với những khách hàng tiềm năng mới.

Để cuộc sống ý nghĩa hơn thì ai cũng nên có một đam mê để theo đuổi, chỉ khi con giáp này khao khát một điều gì đó thì nó sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ để bản mệnh gieo mầm những động lực thúc đẩy. Hãy tự tìm ra đam mê của mình và theo đuổi nó.

Song hôm nay cũng có điềm không mấy tốt lành nên bản mệnh cần chú ý khi ra đường, đi đúng luật giao thông, quan sát trước sau kẻo gây tai nạn, va chạm với người khác. Do đó, tuổi Ngọ làm gì cũng phải thận trọng, tránh bốc đồng dễ dẫn đến xô xát và tổn hại sức khỏe.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 5 ngày cuối tháng 12, con giáp tuổi Thân đang rơi vào một tình thế khó khăn nào đó và sẽ cần phải mất thời gian để tháo gỡ. Tuy nhiên bạn cảm thấy không có lối thoát do có Lục Xung ngăn trở, bạn từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, và chỉ muốn tự lực mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần khiến cho con giáp tuổi Thân dường như lơ lửng trên "chín tầng mây". Tuy nhiên các vấn đề thực tế của ngày này sẽ kéo bạn quay trở lại với guồng quen thuộc, đòi hỏi bạn phải đối mặt và tìm hướng xử lý sao cho thích hợp nhất. Hãy tỉnh táo trở lại đi, nếu bạn muốn có một ngày yên ổn.



Kim - Mộc xung khắc cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang có dấu hiệu giảm sút khi trời càng lạnh bạn càng lười và không muốn duy trì việc tập thể dục vì đó là việc hết sức khó khăn cho bạn trong thời điểm này.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 5 ngày cuối tháng 12, người tuổi Dậu được Thiên Ấn soi chiếu nên con đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, rộng mở. Chỉ cần bạn cố gắng làm việc, không phân tán bởi những vấn đề ngoài lề thì ắt sẽ gặt hái được thành công ngay trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, điều cần chú ý là bạn nên chủ động mối quan hệ với người khác, không nên cô lập bản thân với mọi người trong tập thể. Sẽ có những lúc bạn không thể làm mọi việc một mình và cần đến sự giúp đỡ của người khác đấy.



Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bản mệnh với người khác giới tiến triển tốt đẹp. Hôm nay, bạn có thể nhận được lời mời làm quen của một người nào đó. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy cho đôi bên một cơ hội xem sao nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!