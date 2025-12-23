Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 23/12/2025 16:50

3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thêm cơ hội chứng minh năng lực bản thân và được nhiều đồng nghiệp công nhận. Những bạn đang tìm kiếm công việc mới sẽ nhận được tin tốt lành từ nhà tuyển dụng. Người tuổi này còn rất giỏi ăn nói nên có thể đàm phán thành công với khách hàng với lợi nhuận khá cao.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng trở nên vượng sắc và đón nhận nhiều tin vui. Con giáp này rất tin tưởng vào nửa kia của mình, chính vì vậy mà dù gặp chuyện gì, bạn cũng tâm sự với đối phương để cả hai có thể cùng nhau vượt qua. Người tuổi này sau thời gian độc thân đã bắt đầu mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn cho đối phương cơ hội và cũng là cho mình cơ hội để tìm được hạnh phúc thật sự. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Nhờ có cát tinh phù trợ, công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển hanh thông và khởi sắc. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Con giáp này rất giỏi quản lý tài chính cá nhân nên dù có khoản thu như thế nào bạn cũng có thể cân bằng được những tiêu dùng cần thiết và có khoản tiết kiệm riêng cho mình.

Về vận trình tình cảm, bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình và sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Đây sẽ là một tuần tình yêu nở rộ trong trái tim bạn. Một số người độc thân sẽ gặp được một người đặc biệt. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ được thần Tài thường xuyên vào đúng ngày hôm nay, nên cuộc sống của bạn vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì bạn vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, bạn cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn.  

Hơn hết, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển thuận lợi. Con giapf này này thích thể hiện sự quan tâm của mình để người ấy biết được tình cảm của mình nồng nhiệt ra sao. Quan hệ giữa hai người đang ngày càng trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Dương Dương và Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi lộ chuyện đã từng hẹn hò

Sao quốc tế 52 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Bác sĩ tá hỏa sán dây chó làm tổ trong não người đàn ông gây tê tay, co giật

Sức khỏe 1 giờ 41 phút trước
NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

NÓNG: Hơn 100 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

con gái kiên quyết không theo mẹ về nhà chồng, sự thật phía sau khiến tôi quyết định hủy hôn trong nước mắt

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm véo chảy máu tai học sinh lớp 1

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 23/12/2025, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, tiền đẻ ra tiền

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

Kinh hoàng hơn 7 tấn cá khoai ướp tẩm formol cực độc đang được tuồn ra thị trường

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Phật che chở, quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề, tiền tiêu hoài không hết

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (24/12/2025), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 00h00 ngày 24/12/2025, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Tử vi 5 ngày liên tiếp tới (24, 25, 26, 27 và 28/12), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm như son, Tài Lộc cứ vào đều đều

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (24/12-25/12), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"