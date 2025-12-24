Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Một con sư tử châu Á tên Jayendra tại Vườn thú Edinburgh (Scotland) đã thu hút sự chú ý của du khách khi được ghi lại khoảnh khắc chơi đùa đầy thích thú với những món quà Giáng sinh đặc biệt, được xịt nước hoa có mùi bạc hà mèo nhằm kích thích sự tò mò và hành vi tự nhiên của loài thú săn mồi này.
Video 1 giờ 17 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

