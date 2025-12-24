Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc vì lý do liên quan đến người cũ của chồng

Tâm sự gia đình 24/12/2025 20:21

Mẹ anh cũng rất thương cô ấy. Ngày cưới của chúng tôi mẹ anh cũng mời nhân vật đó đến dự và cứ “mẹ mẹ con con” trước mặt quan khách khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi và anh gặp nhau trong một buổi liên hoan cuối năm của công ty. Trong thời gian tìm hiểu anh cũng khai thật từng yêu một cô gái nhưng cả hai không thể đến được với nhau vì nhiều lí do. Mẹ anh cũng rất thương cô ấy. Ngày cưới của chúng tôi mẹ anh cũng mời nhân vật đó đến dự và cứ “mẹ mẹ con con” trước mặt quan khách khiến tôi vô cùng khó chịu.

Về làm dâu được 2 năm, tôi phát hiện mẹ chồng vẫn hay qua lại với cô gái tóc ngắn ấy, bà con hàng xóm thì đồn cô ta từng là vợ “hụt” của chồng khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Nhiều khi cô ta mua cho mẹ chồng tôi đôi dép, cái áo, đôi bông tai hoặc đưa bà đi xem phim vào cuối tuần. Trong khi thời gian của tôi sau khi sinh con thì có hạn. Mẹ chồng hay nói ra nói vào với anh rằng: “Con dâu người ta thấy ham, cái M (tên vợ “hụt” của chồng tôi) dù không phải dâu mẹ nhưng nó vẫn hiếu thảo ra phết”. Những lúc ấy tôi chỉ biết nuốt trôi cục tức vào trong.

Gần đây do dịch COVID-19, tôi mất việc làm và ở nhà tập trung chăm sóc con. Mẹ chồng tôi lại càng được nước lên mặt. Bà hay đi ra đi vào kiểu nói tôi ăn không ngồi rồi ăn bám chồng. Trong khi tiền tôi tiêu dùng hàng ngày là khoản tiết kiệm lúc còn đi làm. Một lần thấy chồng tôi đưa cho tôi 5 triệu để đóng học phí cho con, bà nghĩ tôi xin tiền chồng đi shopping nên mặt nặng mày nhẹ. Khi ấy tôi chỉ mong mau chóng qua hết đợt dịch này để đi làm và không phải chạm mặt mẹ chồng mỗi ngày nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc vì lý do liên quan đến người cũ của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần con phá phách nhà hàng xóm khiến người ta mắng vốn, tôi đang bực tức rầy con thì mẹ chồng lại chêm vô câu: “Con hư tại mẹ, mẹ thế nào thì con mới ra như thế, dạy hư cháu tôi mất!”. Tôi cố nhịn nhưng đến trưa, sau khi từ nhà cô con dâu “hụt” kia về, bà lại móc mỉa: “Cái M nhìn đảm đang ghê, dù chưa chồng nhưng vẫn chăm lo nhà cửa tươm tất, không như ai kia, chắc ba mẹ không biết dạy cách làm dâu”. Lúc này, khi nghe chạm đến ba mẹ ruột tôi đã lên tiếng: “Mẹ có nói gì về con cũng được nhưng mong mẹ đừng xúc phạm gia đình con”. Ngay lập tức bà ta vào trong bếp cầm cây kéo chỉ thẳng vào mặt tôi nói: “Từ ngày cô về làm dâu là tôi đã không ưa rồi, tóc tai dài lượt thượt. Tôi chỉ thích con dâu để tóc ngắn như cái M, nhìn gọn gàng sạch sẽ. Cô cắt mái tóc ấy đi chứ tôi ngứa mắt lắm. Nay cô còn dám cãi lại tôi nữa à”.

Tôi chưng hửng vì mẹ chồng vừa mắng vừa mang mái tóc của tôi ra nhận xét dù nó chẳng hề liên gì quan đến câu chuyện của bà đang đề cập. Lúc này tôi mới nhận ra kiểu tóc của bà và cô vợ “hụt” của chồng tôi giống nhau đến 80%. Chiều lòng mẹ chồng, ngay hôm sau tôi đã ra tiệm cắt đi mái tóc dài chăm sóc từ năm 18 tuổi. Tôi tiếc đứt ruột. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, bà vẫn kiếm cớ để gây chuyện và lúc nào cũng cái M, cái M là nhất. 

Dù anh không còn tình cảm gì với cô gái tóc ngắn kia nhưng việc mẹ chồng cứ cố tình chăm chọc vào đời sống cá nhân của tôi khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Mái tóc cũng chỉ là cái cớ và dù tôi có thay đổi thế nào cũng không hợp nhãn mẹ chồng. Tâm sự cho anh nghe thì chồng tôi bảo thôi ráng chịu đựng, anh cố gắng làm thêm vài năm nữa rồi vợ chồng mình ra riêng. 

Liệu tôi có thể sống chung với mẹ chồng khi tính cách bà ngày càng quá đáng hơn trước. Tôi phải làm thế nào khi hôm qua cô con dâu “hụt” của bà lại tiếp tục sang tỉ tê gì đó khiến bà cằn nhằn tôi trong suốt buổi cơm tối? Phải chịu đến bao giờ?

Chồng nằm co quắp thử lòng vợ và nhân tình, cái kết khiến anh hối hận muốn quỳ sụp xuống

Chồng nằm co quắp thử lòng vợ và nhân tình, cái kết khiến anh hối hận muốn quỳ sụp xuống

2 tuần trước, tôi có nghe một tin sốc, cậu bạn đại học của tôi mắc bệnh ung thư, thời gian chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nghe tin bạn bị ốm, chúng tôi họp mặt rồi đến thăm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đang ở nhà nghỉ với bồ thì vợ gọi điện, tôi run rẩy bước ra ngoài để rồi 'chết đứng' nhìn vật chứng dưới chân cửa

Đang ở nhà nghỉ với bồ thì vợ gọi điện, tôi run rẩy bước ra ngoài để rồi 'chết đứng' nhìn vật chứng dưới chân cửa

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý

Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Ép con dâu không được có bầu suốt 5 năm, mẹ chồng khiến cả họ phẫn nộ khi tiết lộ mục đích thực sự phía sau

Ép con dâu không được có bầu suốt 5 năm, mẹ chồng khiến cả họ phẫn nộ khi tiết lộ mục đích thực sự phía sau

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Yêu thầm đồng nghiệp xinh đẹp, tôi chết lặng phát hiện bí mật 'động trời' khi thấy cô ấy lén lút vào nhà vệ sinh nam

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Tiểu tam trơ trẽn dàn cảnh tự tử để đẩy chính thất vào tù, âm mưu thâm độc nhằm cướp chồng và đoạt tài sản

Ngoại tình 1 giờ 32 phút trước
Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc vì lý do liên quan đến người cũ của chồng

Mẹ chồng cầm kéo ép tôi cắt phăng mái tóc vì lý do liên quan đến người cũ của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Người yêu báo tin có thai, tôi chỉ trêu 1 câu, nào ngờ cô ấy bật khóc rồi quỳ sụp xuống khiến tôi sốc tận óc

Người yêu báo tin có thai, tôi chỉ trêu 1 câu, nào ngờ cô ấy bật khóc rồi quỳ sụp xuống khiến tôi sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Vung tay đánh vợ lần đầu vì 500 nghìn cô ấy 'tiếc rẻ' với bố đẻ, tôi đau đớn nhận ra bộ mặt thật của người đầu ốp tay gối

Chồng nằm co quắp thử lòng vợ và nhân tình, cái kết khiến anh hối hận muốn quỳ sụp xuống

Chồng nằm co quắp thử lòng vợ và nhân tình, cái kết khiến anh hối hận muốn quỳ sụp xuống

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Sai lầm phút yếu lòng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi 'chết trân' trước câu nói sau 'cuộc vui' của anh

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Mẹ chồng muốn con dâu đưa lại vàng cưới để làm quà cho em chồng, nàng dâu chỉ nói 1 câu khiến bà 'đứng hình'

Đêm cuối cùng bên nhau, tiếng thều thào của vợ lúc gần sáng khiến chồng khóc nghẹn: 'ôm em đi, mai mình mất nhau thật rồi'

Đêm cuối cùng bên nhau, tiếng thều thào của vợ lúc gần sáng khiến chồng khóc nghẹn: 'ôm em đi, mai mình mất nhau thật rồi'

Chê thông gia quê mùa làm 'chật nhà', mẹ chồng tái mặt khi mẹ tôi lấy ra 3 tỷ kèm câu nói đanh thép

Chê thông gia quê mùa làm 'chật nhà', mẹ chồng tái mặt khi mẹ tôi lấy ra 3 tỷ kèm câu nói đanh thép