Tử vi 5 ngày tới (25/12 - 30/12/2025): 3 con giáp trăm lần phát tài, vạn lần trúng số, công danh hòa hảo, tài sản bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 00:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán đại cát đại lợi, hòa khí sinh tài, giàu sang vô kể.

Tuổi Dần 

Tuổi Dần đón vận tài lộc hanh thông, tiền bạc dồi dào giúp tinh thần phấn chấn, thoải mái. Công việc thuận lợi, các kế hoạch hợp tác và đầu tư đều có dấu hiệu sinh lời nhờ được cát tinh nâng đỡ.

Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh tiêu xài phung phí, nhất là với những khoản chi không cần thiết. Giữ vững kỷ luật tài chính sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định lâu dài.

Tử vi 5 ngày tới (25/12 - 30/12/2025): 3 con giáp trăm lần phát tài, vạn lần trúng số, công danh hòa hảo, tài sản bạt ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Tử vi 5 ngày tới (25/12 - 30/12/2025): 3 con giáp trăm lần phát tài, vạn lần trúng số, công danh hòa hảo, tài sản bạt ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là con giáp chân thành, thẳng thắn, thật thà. Họ bản tính tự tin, tinh lặng, khi đã quyết làm gì thì sẽ kiên quyết đến cùng. Từ nay là lúc họ có nhiều thay đổi trong số mệnh, tuổi Sửu bước vào giai đoạn tài vận tăng tốc mạnh mẽ. Những nỗ lực bền bỉ trước đó bắt đầu cho kết quả rõ ràng, họ có thể có cả tiền bạc lẫn danh tiếng, vị thế cá nhân cũng được củng cố vạn phần.

Tuổi Sửu không chỉ có nguồn thu dồi dào từ công việc chính mà nguồn thu phụ cũng vượng phát, tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ kế hoạch đã âm thầm chuẩn bị. Dòng tiền về nhanh và đều, họ sẽ thấy ngày càng đủ đầy sung túc.

Điều quan trọng là tuổi Sửu biết kiểm soát tốt chi tiêu và không bao giờ vung tay quá trán. Khi giữ được sự tỉnh táo, vận may này sẽ trở thành bước đệm giúp tài chính tăng trưởng bền vững hơn.

Tử vi 5 ngày tới (25/12 - 30/12/2025): 3 con giáp trăm lần phát tài, vạn lần trúng số, công danh hòa hảo, tài sản bạt ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Vợ mất chưa đầy 1 tháng đã cưới phụ nữ khác, chồng bị ‘ăn chửi’ té tát nhưng sự thật đằng sau lại khiến ai cũng rơi nước mắt

Tâm sự 28 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Tâm sự 30 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, lên đường hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người này

Tâm sự 35 phút trước
Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Chồng vô tâm mê điện thoại, tôi 'nổi đóa' đuổi anh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Tâm sự 47 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Lấy chồng khó tính nhưng vẫn gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ, đây là bí quyết để tôi được chồng ủng hộ hết mình

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Chồng 'ngoan' đột xuất, tôi chưa kịp mừng đã phải badng hoàng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Cưới nhau cả tháng vẫn chưa tân hôn, tôi cố tình quyến rũ chồng để rồi 'ngây người' trước chiếc ảnh thờ giống mình như đúc

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Cô em chồng làm mẹ đơn thân, chị dâu đuổi đi trong đêm mưa gió, 3 giờ sáng hối hả đi tìm thì thấy cảnh tượng ám ảnh cả đời

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (25, 26, 27 và 28/12): 3 con giáp đụng đâu thắng đó, danh lợi hanh thông, đếm tiền mệt nghỉ, mua nhà sắm xe liền tay

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

5 ngày đầu tháng 1/2026: 3 con giáp bạc vàng tiêu mãi không hết, thu nhập cải thiện đáng kể, tiền đếm không xuể, sự nghiệp thăng hạng

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (26-27/12): Kinh doanh phát đạt, bội thu tiền tỷ, cơ đồ xán lạn, chạm tay vào may mắn

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau đêm nay, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Sau ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp tiền bạc nhảy số ầm ầm, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tích lũy được tài sản 'khủng'

Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý

Đúng hai ngày thứ Năm, thứ Sáu (25–26/12): 3 con giáp phúc khí dẫn lối, vận may bất ngờ, lộc lớn lẫn lộc nhỏ đều có, cuộc đời lên hương giàu sang như ý