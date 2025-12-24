Sốc: Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi ăn quá nhiều đồ ăn nhanh trong thời gian dài

Một nữ sinh lớp 11 ở Amroha, Ấn Độ, đã qua đời sau khi bị ốm nặng do ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Cô gái, được xác định là Ahana. Các thành viên trong gia đình cho biết Ahana từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn nhanh như mì xào, pizza, bánh mì kẹp thịt và tránh ăn đồ ăn nhà nấu.
Video 2 giờ 42 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý