Sốc: Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi ăn quá nhiều đồ ăn nhanh trong thời gian dài

Một nữ sinh lớp 11 ở Amroha, Ấn Độ, đã qua đời sau khi bị ốm nặng do ăn quá nhiều đồ ăn nhanh. Cô gái, được xác định là Ahana. Các thành viên trong gia đình cho biết Ahana từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn nhanh như mì xào, pizza, bánh mì kẹp thịt và tránh ăn đồ ăn nhà nấu.

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

