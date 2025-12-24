Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24/12/2025 17:28

Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần hanh thông đủ đường. Đây chính là thời điểm thuận lợi để người tuổi này đạt bước tiến mới trên con đường công danh chính mình. Tinh thần làm việc hăng hái cùng với trách nhiệm cao là những yếu tố góp phần làm nên thành công của bản mệnh. Quý Nhân nâng đỡ giúp con giáp này tìm thấy được nhiều cơ hội nâng cao nguồn thu nhập cá nhân. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đạt bước tiến mới. Người độc thân có sự tin tưởng vào bản thân nên không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội làm quen nào với người khác giới. Song, bạn cũng cần biết đâu được người nào thật lòng với mình người nào không để tránh hối hận về sau. 

Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng. Dù gặp khó khăn trong công việc nhưng vẫn không khiến người tuổi này nản lòng. Hơn thế, đây còn chính là nguồn động to lớn để bản mệnh chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Nguồn thu nhập đều đặn từ công việc chính giúp con giáp này chẳng lo lắng về vấn đề chi tiêu trong thời gian này.

Về chuyện tình, mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy càng thêm khăng khít, bền chặt hơn do mọi hiểu lầm trước đó dần được tháo gỡ. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống dù không tìm được người bạn đời cho mình.  

Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Tính chất công việc hiện tại không có gì phức tạp nên không thể làm khó được người tuổi này. Con giáp này dễ dàng kiếm tiền từ những công việc kinh doanh, buôn bán của mình nhờ gặp được Quý Nhân phù trợ. Từ đó, bạn có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống hiện tại. 

Chuyện tình cảm viên mãn, hạnh phúc. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, giờ đây, cả hai có được những khoảng thời gian ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Bên cạnh đó, người độc thân có thể tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ đào hoa vượng. 

Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ lao thẳng xe máy vào cửa hàng để mua quần áo

Sốc trước cảnh tượng người phụ nữ lao thẳng xe máy vào cửa hàng để mua quần áo

Video 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Video 1 giờ 1 phút trước
Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót

Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Vận đỏ như son sau ngày 25/12/2025, Thần Tài mách nước làm giàu, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa tài lộc, tiền vô như nước, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Chồng đòi về quê vợ ăn Tết, tưởng chuyện vui, nào ngờ tôi tá hỏa khi phát hiện sự thật phía sau

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Lấy chồng không chịu sinh con, nàng dâu bị cả nhà chồng trách cho đến khi cô bị tai nạn và lời đáp đanh thép trước ngày ly hôn

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Đưa vài trăm nghìn đòi nấu mâm cỗ Tết cho 10 người, mẹ chồng ‘sốc tận óc’ khi thấy thành quả của tôi

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Phim của Dương Tử đã khai máy nhưng danh tính nam chính vẫn gây tranh cãi

Sao Việt 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông giấu thi thể bạn gái trong căn hộ hơn 3 năm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Qua đêm nay (24/12), Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'