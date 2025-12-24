Tai nạn thương tâm, xe tải tông trúng ô tô con, cặp vợ chồng tử vong, 2 con trai may mắn sống sót
Một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối liền Buga, thuộc khu vực trung tâm của thung lũng Valle del Cauca, Colombia. Vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng 2 vợ chồng, 2 con trai may mắn sống sót.
